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۲۱ تیر ۱۴۰۰، ۱۸:۳۱

عضو عصائب اهل الحق عراق:

عملیات ویژه علیه آمریکا در عراق آغاز شده است/ آتش بسی در کار نیست

عملیات ویژه علیه آمریکا در عراق آغاز شده است/ آتش بسی در کار نیست

عضو دفتر سیاسی عصائب اهل الحق عراق گفت: گروه‌های مقاومت اعلام کردند آتش‌بس پایان یافته و عملیات ویژه علیه منافع امریکا در عراق آغاز شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شفق نیوز، عصائب اهل الحق عراق با اشاره به شروع عملیات ویژه علیه نظامیان اشغالگر آمریکایی، تاکید کرد که گروه‌های مقاومت عراق با آتش‌بس جدید با نیروهای امریکایی مخالف هستند.

سعد السعدی عضو دفتر سیاسی عصائب اهل الحق عراق گفت: گروه‌های مقاومت اعلام کردند آتش‌بس پایان یافته است و عملیات ویژه علیه منافع آمریکا در عراق آغاز شده است.

السعدی اعلام کرد: هیچ آتش‌بسی با اشغالگران در کار نیست.

عضو دفتر سیاسی عصائب اهل الحق عراق تاکید کرد: مقاومت به جنگ علنی برای مقابله با اشغالگران امریکایی تا خروج آنها از عراق ادامه خواهد داد.

وی افزود: برخی گروه‌های سیاسی در حلقه منافع آمریکا می‌چرخند و منافع‌شان به حضور اشغالگران گره خورده است، این افراد منافع شخصی و گروهی خود را بر منافع ملی ترجیح می‌دهند.

این عضو عصائب اهل الحق عراق در ادامه گفت: رویکرد ملی با حضور اشغالگران در عراق مخالف است و باید مصوبه پارلمان، اراده مرجعیت و مردم در خروج نیروهای خارجی از کشور اجرایی شود.

گفتنی است که نیروهای اشغالگر آمریکا در چند پایگاه در مناطق مختلف عراق مستقرند که بزرگترین پایگاه آنها «عین الاسد» در استان الانبار واقع در غرب این کشور است.

پارلمان عراق پیش‌تر با تصویب مصوبه‌ای بر لزوم خروج نیروهای بیگانه از خاک این کشور تأکید کرده است.

مردم عراق در مناسبت‌های مختلف، مخالفت خود را با اشغالگری آمریکا اعلام داشته‌اند.

کد مطلب 5256495

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    نظرات

    • مهری IR ۰۷:۰۲ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۲
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      تا زمانیکه در کشور خیانتکار هست و یه عده نوکر آمریکا باشند آمریکا هرگز از عراق خارج نمیشه اول کسانیکه خیانت کردند و در بست برای آمریکا کار میکنن باید دستگیر بشن تا آمریکا از عراق اخراج بشه اولین خیانتکار نخست وزیر عراق و اطرافیانش باید اونها دستگیر بشن آمریکا هم از عراق اخراج کنن

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