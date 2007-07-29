زمان رسیدگی به پرونده های شهر سازی به کمتر از 10 روز رسیده است

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس سید مصباح الدین متقی، مدیر کل امور اجرایی کمیسیون های ماده 100، با اعلام این خبر گفت: با کاهش یافتن زمان رسیدگی به پرونده های شهر سازی و تخلفات ساختمانی به کمتر از دو هفته ، حضور افراد واسطه ، دلال و حرفه ای در این کار بسیار کمتر شده است.

وی از مکانیزه کردن سیستم بررسی پرونده ها ی شهرسازی از ابتدای مهر ماه خبر داد و افزود: با همکاری سازمان فناوری اطلاعات از ابتدای نیمه دوم سالجاری ، سیستم رسیدگی به پرونده ها مکانیزه می شوند و به جای پرونده های هزار برگی ، شاخص ها ملاک قرار داده و از طریق سیستم هماهنگ می کنیم تا اعضای کمیسیون از این طریق بتوانند رای بدهند .

متقی با بیان اینکه تسریع و تسهیل در همه سطوح کار کاربران عادی از ویژگی های این سیستم است اظهار کرد: سیسیتم گردش پرونده ها کاملا کاربردی و تحت وب با قابلیت پویا پیاده شده است و در واقع مجموعه ای از امکانات تحت وب را در خود، جا داده است.

به گفته متقی سیستم مکانیزاسیون گردش پرونده ها با هدف حذف فیزیکی پرونده های تخلفات ساختمانی از مهر ماه اجرا می شود و همه کاربرانی که با این سیستم آشنایی ندارند ، آموزش خواهند دید.