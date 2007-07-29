اساتید دانشگاهها به طور رایگان عضو کتابخانه مرکزی آستان قدس می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود سالاری رئیس کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی با بیان این مطلب، دسترسی آسان و سریع استفاده کنندگان به منابع اطلاعاتی وغنی سازی مجموعه های اطلاعاتی را از اهداف این مرکز علمی عنوان کرد و گفت: از آنجا که کتابخانه مرکزی آستان قدس دارای مجموعه های خطی و چاپی منحصر به فردی است و دسترسی به این منابع خواست بسیاری از اساتید دانشگاه های کشور است این کتابخانه آمادگی دارد در جهت عضویت رایگان اساتید دانشگاه های کشور گام بردارد.

محمود سالاری خاطرنشان کرد: در مرحله اول از اساتید دانشگاه های آزاد اسلامی و فردوسی مشهد دعوت شده است که مدارک خود را ارسال کنند و سایر اساتید نیز می توانند با ارسال مدارک نسبت به عضویت خود اقدام نمایند.

در حال حاضر بیش از 2600 نفر از اعضای فعال این کتابخانه دارای تحصیلات تکمیلی هستند.

کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی علاوه بر 78 هزار نسخه کتاب نفیس خطی، دارای مجموعه های منحصر به فرد چاپی ، چاپ سنگی و سربی مانند مجموعه کم نظیر کتاب های درسی از دارالفنون تا انقلاب اسلامی است.