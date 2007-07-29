فنی و حرفه ای استان مرکزی به رتبه هشتم کشور ارتقا یافت

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، سید هاشم فاطمی شامگاه شنبه در مراسم تقدیر از پیشکسوتان، حامیان توسعه آموزش های فنی و حرفه ای، برگزیدگان مسابقات ملی مهارت و محققان و پژوهشگران برتر اداره کل آموزش فنی وحرفه ای در اراک افزود: ایجاد صمیمیت در بین کارکنان، افزایش تعاملات درون سازمانی، ارتقای سطح علمی کارکنان و توانمند سازی آنان، استفاده از نیروهای شایسته و توانمند از جمله علل افزایش میزان کارایی در این سازمان بوده است.

وی یکی از مشکلات فرآروی فنی و حرفه ای را بی اطلاعی مردم ومسئولان از برنامه ها و وظایف این سازمان دانست و تاکید کرد: باید با اطلاع رسانی مناسب از وظایف این سازمان، زمینه برای معرفی هرچه بیشتر این فنی و حرفه ای فراهم شود.



فاطمی میزبانی المپیاد کشوری رشته CNC، کسب سه مدال طلا، یک برنز و 13 دیپلم افتخار در مسابقات ملی مهارت توسط مربیان و کارآموزان مراکز فنی و حرفه ای و اعزام مربیان استان به مسابقات و رقابت های گوناگون را از جمله فعالیت های سال گذشته این اداره کل اعلام کرد.

وی خاطرنشان کرد: ارائه گواهینامه های مهارت به 467 تن از سربازان در پادگان های آموزشی و نیز اعطای 500 گواهینامه مهارت به مددجویان در زندانها از دیگر فعالیت های سال گذشته این اداره کل بوده است.



مدیرمنابع انسانی شرکت کمباین سازی ایران نیز در این مراسم عنوان کرد: با ایجاد سازمان آموزش فنی و حرفه ای در کشور هم اینک تعامل و ارتباط مناسبی بین این سازمان با بخش صنعت ایجاد شده است.



موسی بیات افزود: در جهان معاصر نمی توان تنها با تکیه بر دانش رو به توسعه حرکت کرد بلکه باید با علمی و کاربردی نمودن این دانش و بهره گیری مناسب از آن در بخش های مورد نیاز خصوصا در بخش صنعت چرخ های اقتصادی کشور را به حرکت در آورد.



مدیر اجرایی برنامه های روز ملی مهارت وآموزش های فنی وحرفه ای استان مرکزی نیز تاکید کرد: بیش از هشت هزارتن از مردم استان مرکزی از اولین نمایشگاه دستاوردها و توانمندی های آموزش فنی و حرفه ای استان در اراک بازدید نمودند.



محمد قدیری افزود: در این نمایشگاه که در سه بخش فرهنگی، صنعتی و آموزشی در فضایی به وسعت یک هزار و 400متر مربع در قالب 27 غرفه برگزار شده بود روزانه بالغ بر دو هزار نفر بازدید کرده اند.



وی یادآور شد: برگزاری سمینارها، گردهمایی ها و نیز دیدار با مسئولان استان، اجرای مانور طرح هجرت ویژه بخش روستایی، تجدید میثاق با آرمان های شهدا، قدردانی از برگزیدگان رشته ای مختلف آموزشی و راه یافتگان به مسابقات ملی مهارت، تجلیل از پیشکسوتان و پژوهشگران برتر فنی و حرفه ای، مربیان و مدیران برتر مراکز فنی و حرفه ای، فررزندان ممتاز کارکنان و حامیان توسعه فنی و حرفه ای از دیگر برنامه های اجرا شده در مراسم های گرامیداشت این روز در استان مرکزی بوده است.