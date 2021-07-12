بستری ۱۷۴ بیمار کرونایی طی ۲۴ ساعت در کرمان/ افزایش آمار ابتلا

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی شفیعی بعدازظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در حال حاضر ۷۱۵ مورد بستری قطعی کرونا در بیمارستان‌های استان کرمان حضور دارند.

وی ادامه داد: موارد مثبت بستری در سطح دانشگاه‌های علوم پزشکی کرمان ۳۵۲ نفر، رفسنجان ۷۳ نفر، جیرفت ۱۷۳ نفر، بم ۴۶ نفر و سیرجان ۷۱ نفر است.

شفیعی تعداد کل موارد بستری مثبت کرونا در استان کرمان را ۲۵ هزار و ۲۵۷ نفر ذکر و اظهار کرد: طی ۲۴ ساعت گذشته ۱۷۴ مورد جدید مبتلا به کرونا در بیمارستان‌های سطح استان کرمان بستری شدند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان گفت: موارد جدید بستری در کرمان ۸۱ مورد، رفسنجان ۱۶ مورد، جیرفت ۳۷ مورد، بم ۱۰ مورد و سیرجان ۳۰ مورد است.

وی بیان کرد: تعداد فوتی‌های قطعی به علت ابتلاء به کرونا در ۲۴ ساعت گذشته ۱۰ نفر شامل ۶ نفر حوزه دانشگاه علوم پزشکی کرمان و چهار نفر حوزه دانشگاه علوم پزشکی جیرفت است.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی کرمان بیان کرد: سن فوتی‌ها ۸۸، ۸۱، ۷۷، ۷۵، ۷۰، ۶۴، ۶۴، ۵۲، ۵۱، ۵۰ است.

وی گفت: مجموع جانباختگان ناشی از ابتلاء به کرونا در استان کرمان ۳ هزار و ۲۳۱ نفر است.