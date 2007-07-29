کوثری و عبیسی هم به "دلشکسته" پیوستند

به گزارش خبرگزاری مهر، پیش از این حضور بازیگرانی چون اکبر عبدی، خسرو شکیبایی، شهاب حسینی، بی‌تا بادران، رضا رویگری، شقایق فراهانی و مجید مشیری در "دلشکسته" قطعی شده بود تا این فیلم پس از پایان مرحله پیش‌تولید به تهیه‌کنندگی مجید اسماعیلی مقابل دوربین برود.



"دلشکسته" داستان دختری به نام نفس است که در دانشگاه خود با مشکلات عاطفی رو به رو می‌شود. گروه کارگردانی در حال رایزنی با یکی از بازیگران مطرح سینمایی برای یکی از نقش‌های فیلم هستند که نام وی تا چند روز دیگر مشخص خواهد شد. باران زمانی، سیما مطلبی، پریسا افسرپور، مهدی باقری و رحمان حقیقی دیگر بازیگران فیلم هستند.



"دلشکسته" محصول مشترک موسسه شهید آوینی و مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی است و فرهاد مافی مدیر فیلمبرداری، عبدالله اسکندری طراح گریم، نظام‌الدین کیایی صدابردار، محسن شاه‌ابراهیمی طراح صحنه و لباس، محمد عزیزی مدیر تولید، سحاب زریباف عکاس، مجتبی امینی و حسن مصطفوی مجری طرح و جانشین تولید در تولید آن همکاری می‌کنند.

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