به گزارش خبرنگار مهر، جهانگیر رستم زاد عصر دوشنبه در جلسه ستاد کرونا شهرستان مهران اظهار کرد: اعضای ستاد کرونای شهرستان مهران باید همه پای کار باشند و مصوبات را به صورت جدی دنبال اجرا کنند

وی اظهار داشت: رعایت پروتکل‌های بهداشتی یکی از موضوعات بسیار مهمی است که باید در دستور همه شهروندان قرار بگیرد و دستگاه‌های نظارتی بر اماکن عمومی نظارت جدی داشته باشند.

رئیس قرارگاه عملیاتی ستاد مبارزه با کرونا در استان گفت: نظارت و اعمال محدودیت در آرامستان‌ها، تالارها، اماکن پر تردد و همچنین ممانعت از برگزاری مجالس عزا و عروسی از جمله مواردی است که باید ستاد کرونا در شهرستان به صورت جدی دنبال کند.

رستم زاد ادامه داد: ترددها در مرز مهران باید با جدیت بیشتری کنترل شود، با توجه به وضعیت کرونا در کشور عراق باید تردد مسافران ورودی به کشور در این مرز دقت بیشتری انجام شود.

وی تصریح کرد: رعایت پروتکل‌های بهداشتی، بازدیدهای مستمر از اماکن مختلف، اطلاع رسانی به مردم و اقدامات پیشگیرانه از جمله موضوعات بسیار مهمی است که باید در دستورکار مسئولان و ستاد کرونا شهرستان قرار بگیرد.