افزایش نظارت های بهداشتی در پایانه مرزی مهران

به گزارش خبرنگار مهر، مجید کاکی عصر دوشنبه در جلسه ستاد کرونای شهرستان مهران که با حضور رئیس قرارگاه عملیاتی ستاد مبارزه با کرونا استان در فرمانداری مهران برگزار شد، اظهار کرد: نقاط بحرانی کرونا شهر مهران شناسایی شده است و نظارت بر رعایت پروتکل‌های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی به طور مستمر در دستور کار قرار گرفته است.

وی ادامه داد: اقدامات و نظارت‌های خوبی در دستور کار ستاد کرونا شهرستان قرار گرفته است که برای اجرایی شدن مصوبات ستاد کرونا شهرستان نیازمند همکاری و حمایت ستاد کرونای استان است.

سرپرست فرمانداری مهران، به مرز مهران اشاره کرد گفت: کنترل ورود و خروج افراد در پایانه مرزی و گمرک به صورت مستمر و جدی در دستور کار قرار دارد.

کاکی گفت: کنترل و جلوگیری از تجمعات عروسی و عزا، و همچنین نظارت و جلوگیری در آرامستان‌های مهران در دستور کار قرار دارد و در این راستا نیازمند همکاری شهروندان هستیم.