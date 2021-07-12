تشکیل «ستاد صبر» با هدف تعمیم فرهنگ بخشایش و کاهش اطاله دادرسی

به گزارش خبرگزاری مهر، علی صالحی در جلسه افتتاحیه ستاد صبر استان تصریح کرد: نهادینه سازی عدالت در جامعه نیازمند جلب مشارکت های عمومی و ارتباط مؤثر با نخبگان، معتمدین محلی و سمن ها و نهادهای مردم نهاد است و به همین منظور ستاد صبر استان هرمزگان به منظور تواصی به حق و تشویق به مصالحه تشکیل شده است.

صالحی بیان داشت: اشاعه صلح و سازش از متعالی‌ترین ارزش‌های انسانی است که به کرات در متون دینی مورد تأکید قرار گرفته است و همین موضوع اهمیت توجه به آن را دوچندان می سازد.

وی در ادامه افزود: برای ترویج صلح و سازش در سطح جامعه، «ستاد صبر» که برگرفته از واژه های صلح، بخشایش و رضایت است، در دستگاه قضایی تشکیل شده تا در نتیجه آن موفقیت های بیشتری در حوزه حل و فصل اختلافات و اصلاح ذات البین محقق شود.

رئیس کل دادگستری هرمزگان ضمن تأکید بر لزوم تثبیت جایگاه صلح و سازش در چشم‌انداز فرهنگی کشور، یادآور شد: هدف از تشکیل «ستاد صبر»، تعمیم و گسترش فرهنگ بخشایش و کاهش اطاله دادرسی به موازات هم است.

صالحی اظهارداشت: استفاده از ظرفیت روحانیت معظم، ائمه جمعه و جماعات و معتمدین و افراد مورد وثوق به همراه استفاده از امکانات فضای مجازی، در نظام مند کردن اهداف این ستاد بسیار مؤثر و حائز اهمیت است.

رئیس شورای قضایی استان هرمزگان خاطرنشان کرد: راه اندازی پویش های مردمی صبر، یکی از اقدامات مهم در این حوزه است و با توجه به اهداف پیش بینی شده، انتظار می رود، افزایش مشارکت های عمومی، موفقیت های خوبی را برای ستاد صبر در این عرصه به همراه داشته باشد.

وی با اشاره به آثار و ثمرات صلح و سازش، متذکر شد: در مصالحه اختلافات به صورت ریشه ای حل می شود و نزاع پایان می یابد، اما طرح دعاوی و پافشاری بر اختلافات، گاهی موجب کدورت و کینه جویی می شود که همین موضوع نقش مهم و تأثیر گذار شوراهای حل اختلاف و ستاد صبر را برای ایجاد فضای مودت و اخوت از طریق تعمیم صلح و سازش برجسته می سازد.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه اعتلای صلح و سازش، حرکت به سمت اخلاقیات است، تأکید کرد: ستاد صبر استان باید با شناسایی ریش سفیدان، معتمدین محلی، متنفذان و افراد واجد شرایطی که می توانند در جهت اصلاح ذات البین همکاری نمایند به ساماندهی صلح یاران و هیئت های صلح بپردازد.

گفتنی است، در این نشست، رئیس کل دادگستری استان هرمزگان، احکام اعضای ستاد صبر استان را ابلاغ کرد و در نتیجه آن، هیئت های صلح این ستاد رسماً فعالیت خود را آغاز کردند.