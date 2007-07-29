سهیل معینی در گفتگو با خبرنگار مهر درخصوص تشکیل شورای عالی معلولان افزود: سال گذشته در روز جهانی معلول رئیس جمهور به طور کلی موافقت خود را نسبت به تشکیل این شورا اعلام کرد و قرار شد که توسط معاون اول رئیس جمهور پیگیری شود .

وی خاطر نشان کرد: به دلیل مخالفت وزیر رفاه و تامین اجتماعی ، برای تشکیل شورای عالی معلولان، منتظر تصمیم مجدد رئیس جمهور هستیم و در حال حاضر این طرح نیز در کمیسیون اجتماعی دولت در دست بررسی است .

وی درخصوص علت مخالفت وزیر رفاه، گفت: مصری معتقد است تشکیل این شورا گشایش جدیدی در امور معلولان نخواهد داشت و امور رفاهی این افراد نیز در چهارچوب وظایف وزارت رفاه است به همین دلیل نیازی به تشکیل شواری عالی وجود ندارد.

مشاور سابق وزیر رفاه در امور معلولان تاکید کرد : درحال حاضر یک نهاد نظارتی عالی ، برای پیگیری امور معلولان و همچنین اجرایی شدن قانون جامع حمایت از حقوق آنان درکشور وجود ندارد به همین دلیل نمی توان دستگاهها را برای کوتاهی و یا عدم هماهنگی در اجرا بازخواست و یا وادار کرد.

معینی گفت: با توجه به اینکه ریاست شورای عالی معلولان بر عهده رئیس جمهور است بنابراین درصورت تشکیل آن ، نظارت دقیقی بر عملکرد دستگاهها برای اجرای قانون جامع حمایت از حقوق معلولان انجام خواهد شد و رئیس جمهور می تواند وزارتخانه را ملزم به اجرای آن کند.

وی ادامه داد : قرار است نامه ای در خصوص تشکیل شورای عالی معلولان توسط انجمن ها و نهادهای ذیربط نوشته و به رئیس جمهور ارسال شود تا هرچه سریعتر نسبت به تشکیل آن اقدام شود .