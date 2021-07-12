نساجی بازی سختی برابر تیم شهرخودرو دارد

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی صداقت شامگاه دوشنبه درنشست خبری پیش ازبازی تیمش نساجی مازندران مقابل تیم شهر خودرو مشهد افزود: با تیم خوب و یکدست شهر خودرو بازی داریم، این تیم با جایگاه جدولی که اکنون دارد، نشان دهنده کیفیت بازی و کادر فنی خوبی این تیم است. وی ادامه داد، تیم شهرخودرو در سه هفته گذشته بازی‌های لیگ، یکی از تیمی‌هایی بوده که توانسته همه امتیازهای ممکن را کسب کند و این نشان دهنده لیاقت و توانایی‌های کادر فنی و بازیکنان این تیم هست.

مربی تیم نساجی با بیان این مطلب که کار سختی مقابل تیم خوب شهرخودرو مشهد داریم، تصریح کرد، با این وجود امیدواریم که بتوانیم با تلاش بازیکنان واهداف تاکتیکی آقای الهام برای تیم نساجی مقابل تیم شهر خودرو دارند، برابر این تیم برسیم.

به جای اظهارنظر داوری بر عملکرد تیمی تمرکز داریم

صداقت همچنین درخصوص داوری هفته‌های اخیر لیگ برتر نیز گفت: سیاست کلی باشگاه نساجی و شخص سرمربی همیشه حفظ احترام برای همه داوران است و نظر خاصی نداریم و همیشه به جامعه داوری احترام گذاشتیم. وی ادامه داد، مسائل داوری را هم به کارشناسان داوری واگذار می‌کنیم و تابع قانون هستیم و دخالتی در این مسائل وحواشی آن نداریم و سعی می‌کنیم به جای پرداختن به این مسائل تمرکزمان روی مسائل فنی باشد.

تغییرات در ترکیب نداریم

مربی تیم نساجی مازندران همچنین نسبت به اظهارنظرهایی در خصوص تغییرات زیادی در ترکیب این تیم نیز گفت، اتفاقاً تیم نساجی به ثبات مطلوبی رسیده و یکی از تیم‌هایی بودیم که در هفته‌های اخیر ترکیب تقریباً ثابتی داشته است. صداقت اضافه کرد، البته تغییر جزئی که در ترکیب داشتیم، به محرومیت یا مصدوم شدن بازیکنان ما بوده و درغیر آن ترکیب تقریباً ثابتی در طول بازی‌های فصل داشتیم.

تیم نساجی مازندران در چارچوب هفته بیست وهفتم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور ازساعت ۲۱ سه شنبه شب ۲۲ تیرماه در ورزشگاه شهیدوطنی قائمشهر میزبان تیم مدعی شهرخودرومشهد است.

تا پایان هفته بیست وششم این رقابتها تیم شهرخودرومشهد با کسب ۳۷ امتیاز در رده هشتم ونساجی مازندران هم با کسب ۲۶ امتیاز در رده سیزدهم جدول رده بندی این رقابتها قرار دارند.