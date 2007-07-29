انتشار کتاب "اسلام" سه گانه ادیان توحیدی هانس کونگ را تکمیل کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از کاتولیک نیوز، کونگ براساس بیانیه اخلاق جهانی خود معتقد است که بدون صلح میان ادیان صلح میان ملل حاصل نمی شود، صلح میان ادیان نیز بدون گفتگو حاصل نخواهد شد. براساس اصل سوم از این بیانیه، بدون بررسی بنیادهای ادیان گفتگو میان ادیان نیز حاصل نخواهد شد.

پایگاه اطلاع رسانی کاتولیک نیوز رویکرد کونگ در این اثر را خالی از هر گونه شائبه و تعصب توصیف کرده است که ابراز نظر درباره این امر بدون بررسی کتاب توسط مسلمانان و علمای این دین آسمانی میسر نیست. کاتولیک نیوز علت عدم به کارگیری تعصب در این اثر را به تمایل کونگ برای آمادگی مومنان مدرن در راه گفتگوی ثمربخش برمی‌گرداند و بررسی حقایق تاریخی جنبشهای اصلاحات، چشم اندازهای الهیاتی و تمایلات سیاسی را مقدمه این گفتگو به شمار می‌آورد.

این کتاب به پنج فصل خاستگاه، محوریت، تاریخ، چالشهای کنونی و احتمالات آینده تقسیم شده است. تصویر خصومت آمیز اسلام، تصویر ایده آل اسلام و تصویر حقیقی اسلام ، ابراهیم جد مشترک اهل کتاب در فصل اول ارائه شده اند.

فصل دوم این کتاب، به قرآن کریم کلام خدا، پیام محوری، عناصر ساختاری محوری پرداخته و طی آن مفهوم لا اله الا الله، قرآن کتابی از آسمان، پیامبر اسلام حضرت محمد(ص)، نماز، زکات، روزه، حج را توضیح داده است.

هانس کونگ فصل سوم کتاب را به الگوی اصلی جامعه اسلامی، الگوی حکومت اعراب، الگوی کلاسیک اسلام به عنوان یکی از ادیان جهان، الگوی علما و صوفی، الگوی مدرنیزه اسلامی اختصاص داده است و فصل چهارم را به توصیف اسلام از انجیل، یکتاپرستی، دیدگاههای امید، گفتگو درباره مسیح(ع) اختصاص داده و در آخرین فصل از این کتاب تجدید حیات اسلامی، آینده نظم حقوقی اسلام، سیاست، نظم اجتماعی و اقتصادی از دیدگاه اسلام ارائه شده است.