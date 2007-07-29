30‬ واحد تولیدی جدید در شهرک های صنعتی استان مرکزی راه اندازی می شود

محمدرضا گودرزی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: با راه اندازی این تعداد واحد تولیدی و صنعتی در استان زمینه اشتغال یک هزار و ۱۹نفر فراهم می شود.
وی با اعلام این که برای راه اندازی این واحدها یک هزار و ۲۹۶میلیارد و ۳۶۰میلیون ریال سرمایه گذاری شده است، اظهار داشت: این واحدها شامل تولید قطعات و ادوات کشاورزی، ابزار آلات صنعتی، صنایع شیمیایی، فلزی، پلیمری و تجهیزات تبلیغی است.
گودرزی یادآور شد: واحدهای راه اندازی شده از نظر تعداد، سرمایه گذاری و اشتغال زایی به ترتیب نسبت به مدت مشابه قبل ۳۹، ۷و ۱۴۷درصد رشد داشته اند.
وی قرارداد منعقد شده برای تاسیس واحدهای جدید صنعتی در شهرک های استان را 45 مورد خواند و اعلام کرد: در استان مرکزی ۱۴شهرک صنعتی با ظرفیت ۸۹۵واحد و 11 ناحیه صنعتی با وسعت ۳۰۰هکتار و ظرفیت استقرار ۴۰۲واحد تولیدی و صنعتی وجود دارد.
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