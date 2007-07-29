30‬ واحد تولیدی جدید در شهرک های صنعتی استان مرکزی راه اندازی می شود

محمدرضا گودرزی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: با راه اندازی این تعداد واحد تولیدی و صنعتی در استان زمینه اشتغال یک هزار و ‪ ۱۹‬نفر فراهم می شود.

وی با اعلام این که برای راه اندازی این واحدها یک هزار و ‪ ۲۹۶‬میلیارد و ‪ ۳۶۰‬میلیون ریال سرمایه ‌گذاری شده ‌است، اظهار داشت: این واحدها شامل تولید قطعات و ادوات کشاورزی، ابزار آلات صنعتی، صنایع شیمیایی، فلزی، پلیمری و تجهیزات تبلیغی است.

گودرزی یادآور شد: واحدهای راه ‌اندازی شده از نظر تعداد، سرمایه ‌گذاری و اشتغال زایی به ترتیب نسبت به مدت مشابه قبل ‪ ۳۹، ۷‬و ‪ ۱۴۷‬درصد رشد داشته اند.