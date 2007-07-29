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۷ مرداد ۱۳۸۶، ۱۸:۱۳

30‬ واحد تولیدی جدید در شهرک های صنعتی استان مرکزی راه اندازی می شود

اراک - خبرگزاری مهر: مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی‌ استان مرکزی گفت: امسال ‪ ۳۰‬واحد تولیدی و صنعتی جدید در شهرک های صنعتی این استان راه اندازی شد.

محمدرضا گودرزی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: با راه اندازی این تعداد واحد تولیدی و صنعتی در استان زمینه اشتغال یک هزار و ‪ ۱۹‬نفر فراهم می شود.

وی با اعلام این که برای راه اندازی این واحدها یک هزار و ‪ ۲۹۶‬میلیارد و ‪ ۳۶۰‬میلیون ریال سرمایه ‌گذاری شده ‌است، اظهار داشت: این واحدها شامل تولید قطعات و ادوات کشاورزی، ابزار آلات صنعتی، صنایع شیمیایی، فلزی، پلیمری و تجهیزات تبلیغی است.

گودرزی یادآور شد: واحدهای راه ‌اندازی شده از نظر تعداد، سرمایه ‌گذاری و اشتغال زایی به ترتیب نسبت به مدت مشابه قبل ‪ ۳۹، ۷‬و ‪ ۱۴۷‬درصد رشد داشته اند.

وی قرارداد منعقد شده برای تاسیس واحدهای جدید صنعتی در شهرک های استان را 45 مورد خواند و اعلام کرد: در استان مرکزی ‪ ۱۴‬شهرک صنعتی با ظرفیت ‪ ۸۹۵‬واحد و 11 ناحیه صنعتی با وسعت ‪ ۳۰۰‬هکتار و ظرفیت استقرار ‪ ۴۰۲‬واحد تولیدی و صنعتی وجود دارد.

کد مطلب 525658

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