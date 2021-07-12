به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی اتحادیه اروپا، کمیسیون اروپا اعلام کرده است که قرار است یک بسته کمکهای انسان دوستانه ۲۲ میلیون یورویی را به ایران و پاکستان اختصاص دهد.
گفته شده این بسته کمکهای انسان دوستانه بدلیل تأثیر بحران شیوع کرونا و برخی مشکلات ناشی از بحرانهای آب و هوایی و همچنین میزبانی از پناه جویان افغانستان تعلق خواهد گرفت.
«جانز لنارسیس»، کمیسیونر مدیریت بحران اتحادیه اروپا در این ارتباط اعلام کرده است که ایران و پاکستان هر دو به شدت تحت تأثیر شیوع کرونا قرار گرفته اند و هر دو کشور همچنین جمعیت قابل توجهی از پناهجویان افغانستان را میزبانی میکنند.
در این گزارش گفته شده از ۲۲ میلیون یورو کمک بشر دوستانه، ۱۵ میلیون یوروی آن به ایران و ۷ میلیون یوروی دیگر به پاکستان اختصاص خواهد یافت.
بر اساس این گزارش، کمکهای اهدایی اتحادیه اروپا همچنین شامل مبارزه با شیوع کرونا در ایران نیز میشود.
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