  1. بین الملل
  2. اروپا
۲۱ تیر ۱۴۰۰، ۲۲:۳۴

همزمان با میزبانی از مهاجران افغانستان؛

اروپا از کمک‌های انسان دوستانه به ایران و پاکستان خبر داد

اروپا از کمک‌های انسان دوستانه به ایران و پاکستان خبر داد

کمیسیون اروپا با انتشار گزارشی از کمک ۱۵ میلیون یورویی اتحادیه اروپا به ایران همزمان با شیوع کرونا و میزبانی از مهاجران افغانستان خبر داده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی اتحادیه اروپا، کمیسیون اروپا اعلام کرده است که قرار است یک بسته کمک‌های انسان دوستانه ۲۲ میلیون یورویی را به ایران و پاکستان اختصاص دهد.

گفته شده این بسته کمک‌های انسان دوستانه بدلیل تأثیر بحران شیوع کرونا و برخی مشکلات ناشی از بحران‌های آب و هوایی و همچنین میزبانی از پناه جویان افغانستان تعلق خواهد گرفت.

«جانز لنارسیس»، کمیسیونر مدیریت بحران اتحادیه اروپا در این ارتباط اعلام کرده است که ایران و پاکستان هر دو به شدت تحت تأثیر شیوع کرونا قرار گرفته اند و هر دو کشور همچنین جمعیت قابل توجهی از پناهجویان افغانستان را میزبانی می‌کنند.

در این گزارش گفته شده از ۲۲ میلیون یورو کمک بشر دوستانه، ۱۵ میلیون یوروی آن به ایران و ۷ میلیون یوروی دیگر به پاکستان اختصاص خواهد یافت.

بر اساس این گزارش، کمک‌های اهدایی اتحادیه اروپا همچنین شامل مبارزه با شیوع کرونا در ایران نیز می‌شود.

کد مطلب 5256592

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • ناصر RO ۰۳:۱۸ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۲
      0 1
      پاسخ
      ایران مابااین همه ثروت بایدبه کشورهای دیگرکمک کندنه اینکه منتظرکمک دیگران باشد.واقعاجای بسی تاسف است که ازکشورهای عرب همسایه که زمانی نوکردست به سینه ایران بودن والان اقای خودشان هستنداینقدرعقب تریم.
      • اردشیر IR ۰۷:۲۳ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۳
        1 0
        عقب ترازچه نظر. ساختن چندتابرج وتفرجگاه، نشانه پیشرفت نیست. آنهابه قول ترامپ ، گاووشترشیرده هستند. پیشرفت به چه قیمت؟ ماعقب افتاده نیستیم . چراکه دارای یک فکر درجهان هستیم .به گونه ای که دربرجام ،به تنهایی درمقابل ابرقدرتها می نشینیم.اگر کارشکنی های آمریکا ونوچه های اروپایی وعربی اش، نبودکشورما هم پ
    • اردشیر IR ۰۹:۳۳ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۲
      2 1
      پاسخ
      این کاراتحادیه رابه حساب نوع دوستی آنها نگذارید. آنها به خاطرخودشان این کاررامی کنند. درمقابل ایران هزینه های سنگینی برای جلوگیری از قاچاق موادمخدرازافغانستان وپاکستان به اروپا می کند. نیروی انتظامی شهدای زیادی دراین راه داده است.اروپا درحل مشکل کرونا، دچارمشکل هست. عوام فریبی نکنند.
    • ی د IR ۱۲:۲۲ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۲
      1 0
      پاسخ
      واقعا کمک کردن اروپا به ما جای تعجب است انها تا منفعتی نداشته باشند کاری انجام نمی دهند با مکری .
    • IR ۱۲:۳۶ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۲
      0 1
      پاسخ
      ای کاش بجای پول واکسن می دادند . مثل ژاپن . خدا عوض خیر بدهد .
    • حجت اله IR ۱۳:۱۳ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۲
      1 0
      پاسخ
      مرزبان کشور هوشیار باشند طالبان به عنوان پناهنده وارد خاک ما نشوند ومنطقه را شناسایی ورصد نکنند با تشکر

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها