۸۶ درصد فوتی ها مربوط به افراد بالای ۶۵ سال است

به گزارش خبرنگار مهر، سعید نمکی دوشنبه شب در نشست ستاد مدیریت و مقابله با بیماری کرونا در منطقه سیستان اظهار داشت: از امروز کلیه هزینه تمامی بیماران کرونایی استان سیستان و بلوچستان در مراکز بیمارستانی از امروز برعهده دولت و رایگان است و هیچ مبلغی نباید از آنها اخذ شود.

وی با تقدیر از اقدامات ارزنده سپاه و بسیج در مبارزه با ویروس کرونا، افزود: استمرار طرح شهید سلیمانی در بیماریابی، قرنطینه و درمان با همکاری سپاه و بسیج به خوبی در طی این مدت انجام شده است و امیدواریم با همکاری خوب این عزیزان زحمتکش و انقلابی بتوانیم هرچه سریع‌تر این بیماری مهلک را مهار کنیم.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اذعان کرد: در زمینه تأمین تجهیزات مقابله با کرونا و شناسایی بیماران، یک لحظه هم استان سیستان و بلوچستان را تنها نخواهیم گذاشت و مردم مطمئن باشند که با تمام توان از سیستان و بلوچستان حمایت می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه آمار جمهوری اسلامی ایران جز صادقانه ترین آمارهای جهانی است، اظهار کرد: ۸۶ تا ۸۴ درصد مرگ‌های کرونایی ما متعلق به افراد بالای ۶۵ سال و دارای بیماری زمینه‌ای بوده که باعث شده آمار ما زیاد دیده شود.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از واگذاری ۵ سردخانه نگهداری واکسن، یک ماشین حمل واکسن، دستگاه ام آر آی، دستگاه سی تی اسکن برای بیمارستان‌های زهک و هیرمند، دستگاه سی پی آر، پرداخت ۲ ماه مطالبات کادر درمان سیستان خبرداد و گفت: در تقسیمات مرداد ماه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای افزایش متخصصین مورد نیاز بویژه فوق تخصص ریه به گونه‌ای که در استان ماندگار شود را دستور کار قرار می‌دهد.

وی تصریح کرد: هنوز سرعت توسعه زیرساخت‌های ما با آهنگ‌های عقب افتادگی در استان سیستان و بلوچستان تنظیم نشده است و هنوز باید خیلی کار در این زمینه برای ایجاد رفاه و آسایش مردم انجام شود تا در شأن منطقه و جبران عقب ماندگی‌ها به خط پیشرفت برسیم.

نمکی ادامه داد: خوشبختانه طبق بازرسی‌های انجام شده از نظر دارو، کیت آزمایشگاهی و امکانات وضع مطلوب است و مراقبت از بیماران شکل مطلوب‌تری را پیدا می‌کند.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: در سفرهای نوروزی موضع خود را اعلام و به شدت با آن مخالفت کردم در حالیکه روزانه ۱۲ دستگاه اتوبوس از گلستان به زابل وارد می‌شد و در انتخابات شوراهای شهر و روستا سفره‌ها پهن و مراسم عروسی و عزا با جمعیت غیر استاندارد برگزار شد.

وی با اشاره به اینکه درمان سرپایی و بستری موقت بزرگترین فیلتر برای سرریز به بیمارستان‌ها است، افزود: هر گونه کمبود نیروی انسانی و تجهیزات در بیمارستان ۶۴ تختخوابی زهک و هیرمند در اسرع وقت تأمین می‌شود.

نمکی با بیان اینکه ساخت مراکز درمان بستر در شهرستان‌های هامون و نیمروز آغاز می‌شود گفت: در رابطه با تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی و پزشکان طرحی، نامه آن از طریق دانشگاه علوم پزشکی زابل ارسال تا مجوز آن صادر شود.