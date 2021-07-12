منابع درآمدی تأمین اجتماعی ۳۰ درصد رشد کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر بهنام‌جو عصر دوشنبه در مراسم گرامیداشت هفته تأمین اجتماعی در اردبیل اظهار کرد: در سال‌های اخیر خدمات متنوعی را سازمان تأمین اجتماعی به بیمه‌شدگان و جمعیت تحت پوشش ارائه کرده که در شرایط کرونایی این خدمات در بستر الکترونیکی ادامه دارد.

وی به اجرای موفق طرح ۳۰ خدمت ممتاز در بستر نظام الکترونیکی اشاره کرد و گفت: با پوشش فراگیر این خدمات جلب رضایت جامعه تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی فراهم آمده و استقبال خوبی را در ماه‌های اخیر از این طرح‌های غیرحضوری شاهد هستیم.

استاندار اردبیل گام بلند این سازمان را در همسان‌سازی حقوق بازنشستگان یک حرکت بی‌نظیر توصیف کرد و افزود: با تلاش سازمان تأمین اجتماعی و پیشقدم شدن این صندوق، حقوق بازنشستگان از یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان هم اکنون به بیش از چهار میلیون و ۳۰۰ هزار تومان افزایش یافته که جهش قابل توجهی محسوب می‌شود.

بهنام‌جو تصریح کرد: با تلاش نمایندگان استان و همت اداره کل تأمین اجتماعی سعی کردیم تا شرکت سرمایه‌گذاری شستا را برای احداث هتل پنج ستاره در سرعین و سایر سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی قانع کنیم که شروع عملیات اجرایی در این زمینه امید بیشتری را در استان برای اشتغال و تحول اقتصادی به وجود آورده است.

وی به رشد ۳۰ درصدی منابع درآمدی تأمین اجتماعی در سال جاری اشاره کرد و ادامه داد: این سازمان بدون بهره‌گیری از منابع دولتی به صورت خوداتکا با منابع درآمدی خود سعی می‌کند جامعه کارگری و کارفرمایی را تحت پوشش قرار داده و در مناطق محروم با اعمال معافیت‌ها از آنها حمایت کند.

بهنام‌جو در بخش دیگری از سخنان خود خاطر نشان کرد: بانک رفاه نیز که وابسته به این سازمان است، در پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی پیشقدم بوده و سعی کرده به شکل وسیع در این بخش خدماتی را به اهالی استان ارائه کند.

وی در مورد فعالیت‌های درمانی تأمین اجتماعی و احداث پنج درمانگاه در شهرهای مختلف استان اضافه کرد: قرار است در نمین، گرمی، بیله‌سوار، سرعین و مشگین‌شهر این درمانگاه‌ها به صورت عمومی و تخصصی راه‌اندازی شده و به بیمه‌شدگان خدماتی را ارائه کند.

استاندار اردبیل بیان کرد: در کنار درمانگاه‌ها، دو بیمارستان ارس پارس‌آباد و سبلان اردبیل نیز که تحت پوشش تأمین اجتماعی هستند به مجهزترین امکانات درمانی و تشخیصی آراسته شدند تا در خدمت بیمه‌شدگان و جامعه هدف باشند.