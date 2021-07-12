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۲۱ تیر ۱۴۰۰، ۲۲:۱۴

استاندار اردبیل:

منابع درآمدی تأمین اجتماعی ۳۰ درصد رشد کرده است

منابع درآمدی تأمین اجتماعی ۳۰ درصد رشد کرده است

اردبیل - استاندار اردبیل گفت: منابع درآمدی سازمان تأمین اجتماعی در استان اردبیل ۳۰ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافته است.

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر بهنام‌جو عصر دوشنبه در مراسم گرامیداشت هفته تأمین اجتماعی در اردبیل اظهار کرد: در سال‌های اخیر خدمات متنوعی را سازمان تأمین اجتماعی به بیمه‌شدگان و جمعیت تحت پوشش ارائه کرده که در شرایط کرونایی این خدمات در بستر الکترونیکی ادامه دارد.

وی به اجرای موفق طرح ۳۰ خدمت ممتاز در بستر نظام الکترونیکی اشاره کرد و گفت: با پوشش فراگیر این خدمات جلب رضایت جامعه تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی فراهم آمده و استقبال خوبی را در ماه‌های اخیر از این طرح‌های غیرحضوری شاهد هستیم.

استاندار اردبیل گام بلند این سازمان را در همسان‌سازی حقوق بازنشستگان یک حرکت بی‌نظیر توصیف کرد و افزود: با تلاش سازمان تأمین اجتماعی و پیشقدم شدن این صندوق، حقوق بازنشستگان از یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان هم اکنون به بیش از چهار میلیون و ۳۰۰ هزار تومان افزایش یافته که جهش قابل توجهی محسوب می‌شود.

بهنام‌جو تصریح کرد: با تلاش نمایندگان استان و همت اداره کل تأمین اجتماعی سعی کردیم تا شرکت سرمایه‌گذاری شستا را برای احداث هتل پنج ستاره در سرعین و سایر سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی قانع کنیم که شروع عملیات اجرایی در این زمینه امید بیشتری را در استان برای اشتغال و تحول اقتصادی به وجود آورده است.

وی به رشد ۳۰ درصدی منابع درآمدی تأمین اجتماعی در سال جاری اشاره کرد و ادامه داد: این سازمان بدون بهره‌گیری از منابع دولتی به صورت خوداتکا با منابع درآمدی خود سعی می‌کند جامعه کارگری و کارفرمایی را تحت پوشش قرار داده و در مناطق محروم با اعمال معافیت‌ها از آنها حمایت کند.

بهنام‌جو در بخش دیگری از سخنان خود خاطر نشان کرد: بانک رفاه نیز که وابسته به این سازمان است، در پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی پیشقدم بوده و سعی کرده به شکل وسیع در این بخش خدماتی را به اهالی استان ارائه کند.

وی در مورد فعالیت‌های درمانی تأمین اجتماعی و احداث پنج درمانگاه در شهرهای مختلف استان اضافه کرد: قرار است در نمین، گرمی، بیله‌سوار، سرعین و مشگین‌شهر این درمانگاه‌ها به صورت عمومی و تخصصی راه‌اندازی شده و به بیمه‌شدگان خدماتی را ارائه کند.

استاندار اردبیل بیان کرد: در کنار درمانگاه‌ها، دو بیمارستان ارس پارس‌آباد و سبلان اردبیل نیز که تحت پوشش تأمین اجتماعی هستند به مجهزترین امکانات درمانی و تشخیصی آراسته شدند تا در خدمت بیمه‌شدگان و جامعه هدف باشند.

کد مطلب 5256595

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