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۲۱ تیر ۱۴۰۰، ۲۲:۱۶

فرمانده انتظامی خراسان شمالی:

تمام دستگاه‌ها باید وظیفه خود در حوزه عفاف را انجام دهند

تمام دستگاه‌ها باید وظیفه خود در حوزه عفاف را انجام دهند

بجنورد- فرمانده انتظامی خراسان شمالی با تاکید بر اینکه ۲۶ دستگاه در حوزه عفاف و حجاب وظیفه دارند، گفت: تمام دستگاه ها باید اقدامات خود را در این حوزه انجام دهند.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سعید مطهری زاده عصر دو شنبه در مراسم اختتامیه جشنواره گوهر فاطمی اظهار کرد: مراسم اختتامیه جشنواره گوهر فاطمی با همکاری تمام نیروهای مسلح و با هدف ترویج فرهنگ غنی عفاف و حجاب در سطح کشور برگزار شد.

فرمانده انتظامی خراسان شمالی با اشاره به اینکه عفاف و حجاب زیربنای تمام موضوعات فرهنگی، اجتماعی و خانوادگی است، افزود: امر عفاف و حجاب که در قرآن کریم نیز به آن توصیه شده است، تحکیم بنیان خانواده را نیز به همراه دارد.

وی با تاکید بر اینکه موضوع حجاب و عفاف در امنیت و آرامش جامعه نیز تأثیر بسیاری دارد، تصریح کرد: ترویج این فرهنگ ایرانی و اسلامی سد محکمی در مقابل تهاجم فرهنگی دشمنان علیه ملت و کشور است.

سردار مطهری زاده با بیان اینکه به جز نیروی انتظامی ۲۶ دستگاه دیگر نیز در حوزه عفاف و حجاب مسئولیت دارند، افزود: نیروی انتظامی به تنهایی نمی‌تواند در این حوزه ورود کند و لازم است تا دستگاه‌های دیگر نیز در این زمینه اقدامات خود را به نحو مطلوب انجام دهند.
فرمانده انتظامی خراسان شمالی در پایان با اشاره به اینکه در حوزه عفاف و حجاب تمام دستگاه‌ها باید با جدیت پای کار باشند، گفت: ترویج فرهنگ عفاف و حجاب، جامعه را به سوی پویایی می‌برد.

کد مطلب 5256598

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