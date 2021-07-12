به گزارش خبرنگار مهر، سردار سعید مطهری زاده عصر دو شنبه در مراسم اختتامیه جشنواره گوهر فاطمی اظهار کرد: مراسم اختتامیه جشنواره گوهر فاطمی با همکاری تمام نیروهای مسلح و با هدف ترویج فرهنگ غنی عفاف و حجاب در سطح کشور برگزار شد.

فرمانده انتظامی خراسان شمالی با اشاره به اینکه عفاف و حجاب زیربنای تمام موضوعات فرهنگی، اجتماعی و خانوادگی است، افزود: امر عفاف و حجاب که در قرآن کریم نیز به آن توصیه شده است، تحکیم بنیان خانواده را نیز به همراه دارد.

وی با تاکید بر اینکه موضوع حجاب و عفاف در امنیت و آرامش جامعه نیز تأثیر بسیاری دارد، تصریح کرد: ترویج این فرهنگ ایرانی و اسلامی سد محکمی در مقابل تهاجم فرهنگی دشمنان علیه ملت و کشور است.

سردار مطهری زاده با بیان اینکه به جز نیروی انتظامی ۲۶ دستگاه دیگر نیز در حوزه عفاف و حجاب مسئولیت دارند، افزود: نیروی انتظامی به تنهایی نمی‌تواند در این حوزه ورود کند و لازم است تا دستگاه‌های دیگر نیز در این زمینه اقدامات خود را به نحو مطلوب انجام دهند.

فرمانده انتظامی خراسان شمالی در پایان با اشاره به اینکه در حوزه عفاف و حجاب تمام دستگاه‌ها باید با جدیت پای کار باشند، گفت: ترویج فرهنگ عفاف و حجاب، جامعه را به سوی پویایی می‌برد.