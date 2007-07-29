دکتر محمد کیارشی، نماینده اسبق کشورمان در آژانس بین المللی انرژی اتمی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به مواضع سیاسی آژانس بین المللی انرژی اتمی در قبال فعالیت های صلح آمیز هسته ای ایران، اظهار داشت: علیرغم اینکه این نهاد بین‌المللی در اصل باید یک مرجع حقوقی و فنی باشد، اما متاسفانه امروز شاهدیم که به واسطه دخالت های مکرر و قدرت نمایی، کشورهایی چون آمریکا، عملا کارآمدی حود به عنوان یک نهاد بی طرف بین المللی را از دست داده است.

وی افزود: جمهوری اسلامی ایران همواره حسن نیت خود در تعامل با آژانس را از طرق مختلف اثبات کرده و علاوه بر آن بارها فراتر از چارچوب های بین المللی به همکاری با آن پرداخته است اما در عوض پاسخ آژانس به این رویکرد سازنده تهران، سیاسی کاری و گزارشات دو پهلوی مدیر کل آن بوده است.

پرونده هسته‌ای ایران امروز برای آژانس به آزمونی دشوار و سرنوشت ساز تبدیل شده است

کیارشی ادامه داد: اصل مشکلات اغلب نهادهای بین المللی هم چون سازمان ملل متحد و تمامی مراجع زیردست آن به زیاده خواهی های قدرت های بزرگ باز می گردد که به طور کلی فلسفه وجودی چنین مراجعی را مخدوش کرده و زیر سئوال می برد.

نماینده اسبق کشورمان در آژانس بین المللی انرژی اتمی مواجهه آژانس با مسئله هسته ای کشورمان را نمادی از بی عدالتی بین المللی دانست و گفت: امروز آژانس برای تضمین آینده اجرایی خود با آزمونی دشوار و سرنوشت ساز روبروست که در صورت عدم توفیق در آن دیگر هیچ تضمینی برای ارائه به کشورهای مختلف در جهت بهره برداری بی طرفانه از انرژی صلح آمیز هسته ای وجود نخواهد داشت و این چیزی است که آینده اجرایی یک نهاد بین المللی را جدا به مخاطره می اندازد.

وی خاطرنشان کرد: مذاکرات جاری ایران و آژانس، آئینه این آزمون تاریخی است؛ تاکید چندین باره تهران مبنی بر لزوم بررسی پرونده هسته ای کشورمان در وین به جای نیویورک نیز ناظر بر همین مسئله است که آژانس در صورت خروج موفق از پرونده هسته ای ایران، می تواند آینده ای فعال و گسترده را پیش روی خود داشته باشد.