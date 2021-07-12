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۲۱ تیر ۱۴۰۰، ۲۲:۲۶

با حضور وزیر بهداشت؛

مرکز ۶۴ تختخوابی ناجا در زاهدان افتتاح شد

مرکز ۶۴ تختخوابی ناجا در زاهدان افتتاح شد

زاهدان- مرکز ۶۴ تختخوابی نیروی انتظامی عصر دوشنبه با حضور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در زاهدان افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مرکز ۶۴ تختخوابی ناجا عصر دوشنبه با حضور سعید نمکی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، حسینعلی شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، احمد علی موهبتی، استاندار سیستان و بلوچستان و جمعی از مسئولان نظامی در زاهدان افتتاح شد.

این مرکز به عنوان بخش الحاقی تنفسی با مشارکت معاونت بهداری نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و دانشگاه علوم پزشکی زاهدان در بیمارستان خاتم الانبیا (ص) زاهدان به بهره برداری رسید.

گفتنی است، افتتاح این بیمارستان در کمتر از ۱۰ روز انجام و با این اقدام ۶۴ تخت تنفسی به ظرفیت حوزه درمان زاهدان اضافه شد، این مجموعه علاوه بر بخش‌های بستری و درمان سرپایی مردان و زنان به کامل‌ترین تجهیزات بستری تنفسی و از جمله دستگاه پرتابل اکسیژن ساز مجهز است.

کد مطلب 5256605

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