مرکز ۶۴ تختخوابی ناجا در زاهدان افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، مرکز ۶۴ تختخوابی ناجا عصر دوشنبه با حضور سعید نمکی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، حسینعلی شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، احمد علی موهبتی، استاندار سیستان و بلوچستان و جمعی از مسئولان نظامی در زاهدان افتتاح شد.

این مرکز به عنوان بخش الحاقی تنفسی با مشارکت معاونت بهداری نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و دانشگاه علوم پزشکی زاهدان در بیمارستان خاتم الانبیا (ص) زاهدان به بهره برداری رسید.

گفتنی است، افتتاح این بیمارستان در کمتر از ۱۰ روز انجام و با این اقدام ۶۴ تخت تنفسی به ظرفیت حوزه درمان زاهدان اضافه شد، این مجموعه علاوه بر بخش‌های بستری و درمان سرپایی مردان و زنان به کامل‌ترین تجهیزات بستری تنفسی و از جمله دستگاه پرتابل اکسیژن ساز مجهز است.