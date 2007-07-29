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۷ مرداد ۱۳۸۶، ۱۴:۵۰

شهردار جدید کرمان معرفی شد

کرمان - خبرگزاری مهر: سرانجام پس از دو ماه شهردار جدید کرمان به طور رسمی معرفی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز مراسم تودیع و معارفه شهردار کرمان در سالن شورای شهر کرمان برگزار شد.در این مراسم که با حضور استاندار و مسئولین شهر کرمان انجام شد "ابوالقاسم سیف اللهی" به عنوان شهردار کرمان معرفی و از زحمات محسن جلال ماب تجلیل به عمل آمد .

استاندار کرمان در این مراسم ضمن تشکر از شهردار سابق کرمان گفت: جلال ماب در طول چهار سال مدیریت در سمت شهرداری کرمان خدمات شایان توجهی را ارائه کرده است که جای تقدیر و تشکر دارد.

محمد رئوفی نژاد با اشاره به سال اتحاد ملی و انسجام اسلامی اظهار داشت: این شعار به خصوص باید در شوراها و شهرداری ها مورد توجه قرار گیرد و این نهادها با همکاری نزدیک در مدیریت شهری با استانداری ها و سیاست های کلان دولت می توانند گام بلندی را در جهت پیشرفت عمران شهری بردارند.

وی با ابراز تاسف از عقب ماندگی ساختار شهری استان کرمان یادآور شد: متاسفانه در سال های گذشته نگاه مدیریتی صحیح و تاثیر گذاری بر ساختار شهری کرمان وجود نداشته است، اما امیدواریم با همکاری نزدیک دولت و شهرداری ها در استان و نشست های مختلفی که با شهردارهای 57 شهر کرمان به زودی برگزار خواهد شد در این راستا گام های موثری برداریم.

شهردار کرمان با رای 7 نفر از 9 رای شورای شهر کرمان انتخاب و حکم وی توسط وزیر کشور تایید و ابلاغ شد. محسن جلال ماب شهردار سابق کرمان نیز به سمت معاونت برنامه ریزی استانداری کرمان منصوب شده است.

کد مطلب 525661

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