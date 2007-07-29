ابوالقاسم رادفر "کتابشناسی رودکی" را به پایان برد

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالقاسم رادفر در این کتاب منابع و ماخذی که نویسندگان و محققان درباره رودکی به رشته تحریر درآورده اند را گرد آورده است.

تدوین این کتاب که اثری مرجع برای دانشجویان و اعضای هیات علمی دانشگاه ها به شمار می رود یک سال و نیم به طول انجامید. این اثر را نشر فرهنگ ایران زمین منتشر می کند تا آبان ماه امسال در کنگره رودکی ارائه شود.

"کتابشناسی ادبی مکتب اصفهان" عنوان اثر دیگری از این استاد ادبیات فارسی است. این کتاب به انگیزه برگزاری همایش مکتب اصفهان اواخر سال گذشته تالیف شده است و به تمام فعالیت هایی که در پایتخت ایران در دوره صفویه انجام شده، اختصاص دارد.

رادفر در این کتاب 400 صفحه ای، به شرح این فعالیت ها از سال های 1000 تا 1080 هجری قمری پرداخته است. "کتابشناسی ادبی مکتب اصفهان" قرار است توسط نشر فرهنگستان هنر منتشر شود.

ابوالقاسم رادفر اواخر سال قبل "تعامل ادبیات و هنر" را روانه بازار کتاب کرد.