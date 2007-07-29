به گزارش خبرنگار مهر، برگ ‌مخصوص و دفترچه راهنمای انتخاب رشته‌های تحصیلی و دستورالعمل ورود به سایت و انتخاب رشته داوطلبان شرکت‌کننده در جلسه آزمون سراسری سال 1386 هریک از گروههای آزمایشی علوم ریاضی وفنی ، علوم تجربی ، علوم انسانی ، هنر و زبانهای خارجی در صبح و بعداز ظهر روزهای چهارشنبه 10 مرداد و پنج ‌‌شنبه 11 مرداد در حوزه های سراسر کشور و براساس سال تولد آنان (به جز داوطلبانی که شهرستان توزیع کارت و برگزاری آزمون آنان شهرستان تهران بوده است که لازم است براساس جدول مندرج در زیر این اطلاعیه برای دریافت آن اقدام کنند) به شرح زیر توزیع می شود. لذا کلیه داوطلبان شرکت کننده در جلسه آزمون لازم است با توجه به سال تولد خود به محل تعیین شده قبلی (محل توزیع کارت ورود به جلسه آزمون) مراجعه و آن را دریافت دارند. نحوه توزیع برگ مخصوص و دفترچه راهنمای انتخاب رشته‌های تحصیلی و دستورالعمل ورود به سایت و انتخاب رشته برای کلیه داوطلبان شرکت کننده در جلسه آزمون سراسر کشور (به جز شهر تهران) به شرح زیر است:

کلیه خواهران و برادران متولد سال 1368 و سالهای بعداز آن از ساعت 7 الی 12 روز 10/5/86

کلیه خواهران و برادران متولد سال 1367 از ساعت 14 الی 19 روز 10/5/86

کلیه خواهران و برادران متولد سالهای 1365 و 1366 از ساعت 7 الی 12 روز 11/5/86

کلیه خواهران و برادران متولد سال 1364 و سالهای قبل از آن از ساعت 14 الی 19 روز 11/5/86

کلیه خواهران وبرادرانی‌که محل اقامت فعلی آنان براساس شهرستان محل اقامت مندرج در تقاضانامه ثبت نام یکی از شهرستانهای تهران (کد 11) و شمیرانات (کد 15) است و شهرستان توزیع کارت و برگزاری آزمون آنان شهرستان تهران بوده است، لازم است براساس سال تولد و شماره شناسنامه و باتوجه به جدول مندرج در ذیل این اطلاعیه برای دریافت برگ مخصوص و دفترچه راهنمای انتخاب رشته‌های تحصیلی و دستورالعمل ورود به سایت و انتخاب رشته به حوزه های مربوط مراجعه کنند.

هر داوطلب پس از دریافت برگ مخصوص که حاوی شماره پرونده ـ شماره کاربر و شماره رمز انحصاری داوطلب است، می‌تواند به سایت سازمان سنجش آموزش کشور به آدرس www.sanjesh.org مراجعه و بر اساس دستورالعمل مربوط قرارداده شده بر روی سایت و پس از وارد کردن شماره پرونده – شماره کاربر و شمارة رمز خود، نسبت به انتخاب رشته در صورت مجاز بودن اقدام کند. داوطلبانی که بر اساس مندرجات کارنامه مجاز به انتخاب رشته می‌باشند ضرورت دارد با مطالعه دقیق دفترچه راهنما و دستورالعمل نحوه انتخاب رشته اینترنتی و برحسب اینکه مجاز به انتخاب رشته درچه دوره ای هستند نسبت به انتخاب کد رشته محلهای تحصیلی دوره‌های روزانه، شبانه و نیمه حضوری دانشگاهها و موسسات آموزش عالی (رشته‌های متمرکز و نیمه متمرکز) مورد علاقه از گروه آزمایشی مجاز یا گروههای آزمایشی مجاز و هم‌چنین دوره‌های مجاز (پیام‌‌نور، موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی و غیردولتی، مراکز تربیت معلم وابسته به وزارت آموزش و پرورش) اقدام و کد رشته محلهای انتخابی خود را به ترتیب اولویت علاقه در فرم انتخاب رشته الکترونیکی درج کنند.

سازمان سنجش به منظورفراهم آوردن تسهیلات بیشتر برای آن دسته از داوطلبان شرکت کننده در آزمون سراسری سال 1386 که به دلایلی در روزهای 10 و 11 مرداد ماه برای دریافت برگ مخصوص و دفترچه راهنمای انتخاب رشته‌های تحصیلی خود اقدام نکرده اند، ترتیبی اتخاذ خواهد داد که منحصراً در صبح و بعدازظهر روز جمعه 12 مرداد ماه نیز از ساعت 7 الی 12 و از ساعت 14 الی 19 برگ مخصوص و دفترچه راهنمای انتخاب رشته‌های تحصیلی آنان در محلهای تعیین شده مجدداً توزیع شود.