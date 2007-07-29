شمال لبنان همچنان ناآرام است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، به گفته سخنگوی نظامی ارتش لبنان، جنگجویان گروه فتح الاسلام امروز نیز همچون روزهای گذشته به مناطق مجاور اردوگاه، موشکهای کاتیوشا شلیک نکرده اند.

ارتش لبنان عصر روز گذشته اعلام کرد که همچنان آماده است تسهیلات لازم را برای خروج غیر نظامیان باقی مانده در اردوگاه فراهم کند.

در حال حاضر 20 زن و 45 کودک در این اردوگاه به سر می برند. تعداد غیر نظامیان فلسطینی ساکن در اردوگاه نهرالبارد 31 هزار نفر بود که این افراد از آغاز درگیری(30 اردیبهشت) تاکنون در چندین مرحله اردوگاه را ترک کرده اند.

با تنگ تر کردن حلقه محاصره این اردوگاه از سوی ارتش لبنان، افراد مسلح فتح الاسلام در حال حاضر بخشهای کوچکی از اردوگاه را در اختیار دارند.

از آغاز درگیری ها در اردوگاه نهرالبارد واقع در شمال لبنان از30 اردیبهشت(20 می) تا کنون، 122 نظامی لبنانی کشته شده اند.