2 کشور آفریقایی خواهان پیکان ایرانی هستند/ خودروهای پرمصرف دوگانه سوز می شوند

مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تقاضای کشورهای آفریقایی برای راه اندازی خط تولید این خودرو گفت: راه اندازی خط تولید پیکان در سودان نهایی شده و تنها موضوع باقیمانده وامی است که باید از سوی بانک توسعه صادرات به این پروژه اختصاص یابد.

منوچهر منطقی افزود: این موضوع در کشورهای هدف یک توقف 12 تا 18 ماهه را شامل می شود که در صورت عدم پشیمانی طرف مقابل این امر ادامه می یابد.

وی تصریح کرد: مشکل اصلی در تامین منابع است. مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو با امتناع از فاش کردن نام کشور دوم متقاضی پیکان، گفت: به جز سودان، با یک کشور آفریقایی دیگر نیز در حال مذاکره هستیم تا بتوانیم پیکان را به عنوان خودرویی ساخت ایران، در بازارهای این کشور عرضه کنیم.

وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه خودروسازها دیگر خودروی بنزین سوز تولید نمی کنند، خاطرنشان کرد: این کار از مردادماه متوقف شده است.

منطقی درتوضیح این مطلب افزود: اجرایی شدن این تصمیم درگروه صنعتی ایران خودرو دارای دو بعد است به نحوی که تولید خودروهای با مصرف بنزین پایین تر از حد استاندارد، ادامه می یابد ولی آن دسته از تولیداتی که مصرفی بالاتر از حد استاندارد دارند، دوگانه سوز می شوند.