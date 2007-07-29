دکتر عباس ذهبی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص شیخ اشراق و تاثیر او بر فلسفه اسلامی گفت: سهروردی در حقیقت یک فیلسوف با دو ویژگی خاص است. یکی اینکه او پل انتقالی حکمت ایران باستان به جهان اسلام است و در حقیقت تکمیل کننده آن حکمت با آرای فیلسوفان مسلمان و حتی فیلسوفان دینی است.

این محقق و مدرس دانشگاه در ادامه به جریانهای فکری متاثر از سهروردی اشاره کرد و در این خصوص گفت: مکتب شیراز که قبل از ملاصدرا جدی‌ترین جریان فلسفه را به عهده داشت کاملا متاثر از آرای سهروردی بوده است و می‌توان گفت تقریبا تمام فیلسوفان برجسته ما در جهان اسلام به یک معنا شارحان وتقریر کنندگان آرای سهروردی اند که فوق العاده تاثیرگذار در شکل‌گیری آرای ملاصدرا وحکمت متعالیه بوده‌اند.

پژوهشگر مجمع تقریب مذاهب تصریح کرد: ملاصدرا در واقع محصول اندیشه افرادی است و در این میان بیش از همه از سهروردی متاثر بوده است که خود او هم صراحتا در جای جای آثارش این امر را مطرح کرده است یعنی رد پای آثار سهروردی را در آثار ملاصدرا بخوبی می توان دید.

استاد دانشگاه آزاد اسلامی وی در ادامه تصریح کرد: یکی دیگر از اهمیتهای سهروردی این بوده که در فضایی فلسفه را احیا کرد که تعصبات دین‌دارانی مثل غزالی در حقیقت نهال فلسفه را خشکانده بود و او نمی‌توانست عینا همان سخن فیلسوفان مشائی را بزند که خیلی استقبال از آنها نمی‌شده است. به همین دلیل با ساختار جدیدی اندیشه‌های خود را مطرح کرد.