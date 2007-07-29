نماینده مردم میاندوآب از کندی روند گازرسانی این شهرستان انتقاد کرد

به گزارش خبرنگار مهر از میاندوآب، اسدالله تابع ظهر امروز در جلسه بررسی مشکلات اجرایی طرح‌های عمرانی میاندوآب با اشاره به ‌اینکه مجلس و دولت با همدلی خود برای آبادانی و رفع محدودیت در مناطق محروم کشور تلاش می‌کنند، گفت: شهرستان میاندوآب با بهره‌گیری از منابع آبی، زمین‌های کشاورزی مستعد و صنایع مهم در حال احداث در حال جهش اقتصادی است.

وی ادامه داد: در این راستا برای تسریع این روند نیازمند همدلی و هماهنگی دستگاه‌های اجرایی و خدماتی در اتمام به موقع طرح ها هستیم.

معاون امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی هم در این نشست با اعلام اینکه دولت برای عمران مناطق محروم استان اهتمام جدی دارد گفت: دولت مصمم به توسعه عدالت اجتماعی است و هماهنگی و همدلی دستگاه‌های اجرایی مسیر توسعه و آبادانی را هموار می‌کند.

محمد باقر دارانی با اشاره به اینکه برخی قوانین موجود در خصوص ضوابط اجرایی دستگاه‌ها، نیاز به بازنگری دارد از نمایندگان مجلس خواست با شناسایی نقاط ضعف و کمبودهای موجود، قوانین لازم برای اجرای مناسب طرح‌های عمرانی وضع کنند.

در این نشست مشکلات عمرانی شهرستان میاندوآب شامل توسعه شبکه گازرسانی، شهرک صنعتی بخش باروق، احداث و بهسازی راه های روستایی، اصلاح کمربندی میاندوآب و آبرسانی به منطقه سلیمان‌آباد مطرح و تصمیمات لازم در جهت رفع موانع اتخاذ شد.

