عملکرد مدیران استقلال و پرسپولیس یکسان بد است!

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال پرسپولیس و استقلال تهران در حالی در دربی نود و ششم به مصاف هم رفتند که حاشیه‌های زیادی بین دو تیم به وجود آمد. بازیکنان استقلال تهران نسبت به وضعیت نامساعد مالی خود اعتراض کردند و برای اینکه نشان دهند شرایط خوبی ندارند خواستار افشای رقم قرارداد بازیکنان پرسپولیس شدند.

سید جلال حسینی، امید عالیشاه و احمد نورالهی سه کاپیتان نخست پرسپولیس در فصل جاری نیز خواهان افشای این رقم قراردادها شدند و بازیکنان استقلال را نیز به این چالش دعوت کردند. درخواستی که جنجال‌های زیادی را در فضای مجازی به وجود آورد اما عدم اعلام مبالغ قرارداد سرخابی‌ها از سوی مدیران عامل این دو باشگاه باعث شد تا کار به درگیری لفظی یحیی گل محمدی سرمربی پرسپولیس و احمد مددی مدیرعامل استقلال کشیده شود.

صحبت‌هایی که باعث شد هر دو باشگاه بیانیه پشت بیانیه دهند و در آستانه دربی جام حذفی، جنجال‌های زیادی ایجاد شود. حاشیه‌هایی که از اصل ماجرا کاملا فاصله گرفت و دیگر کسی به فکر شفاف سازی در مسیر انتشار قراردادها نیست.

ابراهیم شکوری، معاون اجرایی و سید مجید صدری رئیس هیأت مدیره باشگاه پرسپولیس که پیش از این زیر شدیدترین انتقادات بابت عدم پرداخت طلب فصل جاری اعضای تیم بودند به جای اینکه شرایط را برای آرامش ذهنی بازیکنان خود آماده کنند دوباره سراغ فضای مجازی رفتند تا با انتشار عکسی از یحیی گل‌محمدی حمایت خود را نشان دهند.

رفتاری که احمد مددی مدیرعامل استقلال نیز در مصاحبه‌های خود بارها عنوان می‌کند اما او نیز همچون مسئولان پرسپولیس هیچ تلاشی برای حل مشکلات باشگاه تحت امر خود نمی‌کند.

دربی نود و ششم پایتخت در حالی برگزار شد که مدیران دو تیم نقش ویژه در ایجاد مشکل مالی در بین بازیکنان و اعضای کادر فنی داشتند و در بحران به وجود آمده تلاشی برای حل مشکلات مالی خود نمی‌کنند.

استقلال و پرسپولیس در حالی با تنش بین بازیکنان خود روبرو شده‌اند که ریشه مشکلات آنها مالی است و بدقولی مدیران عامل این باشگاه‌ها باعث شده تا هواداران نیز در فضای مجازی خواستار انتشار قرارداد بازیکنان خود شوند.

مدیرانی که بار دیگر نشان دادند برای ایجاد هرگونه حاشیه کوتاهی نمی‌کنند و تلاشی برای حل مشکلات باشگاه های‌شان ندارند.