مراکز مددکاری نقش موثری در کاهش آسیب های اجتماعی دارند

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، کاظم صالحی پیش از ظهر امروز در مراسم تجلیل از مددکاران نمونه استان مرکزی افزود: جلب مشارکت های مردمی و ارائه برنامه های هدفمند در این مراکز می تواند نقش این مراکز را مضاعف کند.

وی با تاکید بر این که مراکز مددکاری در راستای کاهش آسیب‌های اجتماعی تشکیل شده اند، اظهار داشت: مددکاری بخشی از آموزه های دینی ماست و تاکید فراوانی در زمینه دستگیری و کمک به همنوعان در جامعه شده است.

مدیرکل بهزیستی‌استان ‌مرکزی خاطرنشان کرد: مددکاران و تلاشگران خدمتگزار در فعالیت‌های حمایتی، حضرت علی(ع) را الگوی واقعی کارهای خود قرار دهند.

صالحی یادآور شد: مددکاران در قبال توان جویان نیازمند دو وظیفه‌ اصلی دارند که ‌مهمترین آن ایجاد ارتباط منطقی و شناخت توانمندی‌ های مددجویان ‌است و این وظایف تا حد قابل توجهی بر ترقی و پیشرفت مددجویان تاثیر گذار است به نحوی که بیشتری کارآفرینان موفق در عرصه های مختلف با تلاش مددکاران اجتماعی به عرصه رسیده اند.