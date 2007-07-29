



"خالق خانواده عجیب و غریب". اسپرینگفیلد، آمریکا. در جریان افتتاح "فیلم سیمپسن‌ها" مت گرینینگ خالق شخصیت‌های این مجموعه تلویزیونی محبوب امضا می‌دهد. اسکات گرایز ـ گتی ایمیجز







"سلام بیونیک". نیویورک، آمریکا. یکی از سربازان جنگ عراق و از نخستین دریافت‌کنندگان دست بیونیک با قابلیت حرکت دادن انگشتان با یک خبرنگار دست می‌دهد. اسوشیتدپرس ـ مری آلتافر







"راک سبز". مغولستان. در یک جشنواره سه روزه راک که در تبلیغ برای حفظ محیط زیست برگزار شد، یکی از شرکت‌کنندگان با پرچمی با تصویر چه گوارا خوابش برده است. چاینا فوتوز / گتی ایمیجز







"پیوند برای التیام". دمیانسک، روسیه. کودکان پرورشگاههای مسکو و بازماندگان گروگانگیری سال 2004 مدرسه بسلان در اردوگاهی تابستانی در دریاچه سلیگر دست در دست هم داده‌اند. اوکسانا یوشکو ـ رویترز







"گرم شده!". صوفیا، بلغارستان. یکی از کارگران باغ وحش روی فیلی که از شدت گرما کلافه شده آب می‌پاشد. دیمیتار دیلکوف ـ خبرگزاری فرانسه / گتی ایمیجز







"بارش گل". کراچی، پاکستان. وکلا با انبوه گل‌های رز انتصاب مجدد افتخار محمد چودری رئیس دیوان عالی پاکستان را جشن می‌گیرند. زاهد حسین ـ رویترز







"مهمانی چای". گلوسستر، انگلستان. اعضا یک خانواده در حالی که خانه آنها در آب فرورفته چای می‌خورند. این بدترین سیل 60 سال اخیر بریتانیاست. آنتونی دولین ـ اسوشیتدپرس