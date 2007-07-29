آژانس ابزار انحصار طلبی آمریکا شده است

حسین علایی که به مناسبت پنجاهمین سالروز تاسیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با خبرنگار مهر سخن می گفت، با بیان این مطلب اظهار داشت: سازمان انرژی اتمی تا کنون دو نقش را ایفا کرده است، اولا آنکه از گسترش سلاح هسته ای در جهان و در حوزه غیر‌ از کشورهای داری این سلاح و اعضای پیوسته موفق عمل کند.

وی افزود: این نهاد ازطرفی باعث شده فناوری وسلاح هسته ای در انحصار کشورهای عضو شورای امنیت باقی بماند و کشورهایی همچون "هند" و"پاکستان" که به "NPT" نپیوسته اند و لی چون با آمریکا ارتباط دارند، از این مزیت استفاده کنند.

این کارشناس مسائل استراتژیک ادامه داد: امروزه"NPT" به ابزاری برای آمریکا وشورای امنیت تبدیل شده تا بتوانند برکشورهایی که با آنها ارتباط ندارند ،‌ غلبه و فعالیت های آنها را محدود کنند و از طرفی دیگر انحصار فناوری انرژی هسته ای را در اختیار خود داشته باشند.

علایی با تاکید براینکه جمهوری اسلامی ایران پیوسته عضوآژانس بین المللی انرژی اتمی بوده ولی تفسیرهای نا مناسبی ازفعالیتهای ما به نمایش گذاشته شده است، گفت: علی رغم اینکه تمامی فعالیت هسته ای ایران قانونی است ولی به ایران اجازه داده نشده تا از آن برای گسترش فناوری هسته ای خود استفاده کند که این موضوع نشان از تحت فشار بودن این نهاد بین المللی از سوی برخی کشورها غربی از جمله آمریکا دارد.

وی خاطر نشان کرد: این درست نیست آژانس بین المللی انرژی اتمی به بهانه اینکه ایران به برخی سئولات آنها پاسخ نداده، همکاری ‌های خود را با ایران قطع و یا کاهش دهد و به فشارهای فنی حقوقی و برخورد سیاسی روی آورد.