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۷ مرداد ۱۳۸۶، ۱۴:۱۸

آسه آن طرح جدید منطقه عاری از سلاح های هسته ای را تصویب می کند

آسه آن طرح جدید منطقه عاری از سلاح های هسته ای را تصویب می کند

وزیران امور خارجه سازمان همکاری های جنوب شرق آسیا ( آسه آن) قرار است امروز یکشنبه طرحی جدید را برای منطقه عاری از سلاح های هسته ای تصویب کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، یک دیپلمات فیلیپینی گفت: وزرای امور خارجه این سازمان قرار است یک طرح کاری 5 ساله را برای تقویت معاهده ای که استفاده سلاحهای هسته ای را دراین منطقه ممنوع می کند، تصویب کنند.

از سال 1997، معاهده ایجاد منطقه عاری از سلاحهای هسته ای درجنوب شرق آسیا (SEANWFZ) در منطقه لازم الاجرا بوده که استفاده از انرژی هسته ای را از سوی اعضای این سازمان برای اهداف صلح آمیز و از جمله تولید برق محدود می کند.

10 عضو این سازمان همگی این معاهده را امضا کرده اند.

" کلارو کریستوبال" سخنگوی وزارت امور خارجه فیلیپین تصریح کرد: یک طرح کاری 5 ساله در دیدار ( امروز) تصویب خواهد شد تا به اعضای این سازمان اطمینان داده شود که به تعهدات خود تحت این معاهده به ویژه در زمینه پیوستن به همه توافقهای پادمان بین المللی پایبند باشند و آنها را محقق کنند.

وی افزود: آسه آن همچنین در نظر دارد درباره نزدیکی با آژانس بین المللی انرژی اتمی و دیگرکارشناسان کار کند تا یک چارچوب قانونی را برای محقق کردن استانداردهای بین المللی در زمینه ایمنی هسته ای توسعه دهد.

" آلبرتو رومولو" وزیر امور خارجه فیلیپین روز جمعه گفته بود:" در نشستهای ما به خلع سلاح شبه جزیره کره و همچنین مسائل هسته ای از جمله ( برنامه هسته ای) ایران پرداخته خواهد شد."

کد مطلب 525683

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