آغاز مرحله پایانی عملیات اجرایی طرح توسعه پتروشیمی اراک

به گزارش مهر به نقل از روابط عمومی پتروشیمی اراک با اتمام عملیات اجرایی طرح توسعه پتروشیمی اراک در مهرماه امسال، ظرفیت تولیدی پتروشیمی با ‪ ۲۵‬درصد افزایش به یک میلیون و ‪ ۶۴۹‬هزار تن در سال می ‌رسد.

تولیدات این مجتمع شامل الفیتها، بنزین پیرولیز، پلی‌اتیلن سبک خطی، پلی اتیلن سنگین، پلی پروپیلن، پلی بوتادین، اسیداستیک، ونیل استات، اکسیداتیلن، اتیلن گلایکولها، اتانول آمین، اتوکسیلاتها، پارافین و دواتیل هگزانول است.

محصولات این مجتمع علاوه بر صادرات، مواد اولیه پلاستیکی و مواد شیمیایی واحدهای تولیدی داخل را تامین می کند.

در سه ماه اول امسال ‪ ۳۳۵‬هزار و ‪ ۶۹۱‬تن انواع محصولات میانی و نهایی در مجتمع پتروشیمی اراک تولید شده که ‪ ۱۰۴‬هزار تن آنها به ارزش یکهزار و چهار میلیارد ریال در بازارهای داخل به فروش رسیده که از نظر ارزش 5/13‬ درصد نسبت به مدت مشابه قبل آن رشد دارد.

‪ ۶۴‬هزار و ‪ ۲۵۵‬تن از تولیدات ‌این مجتمع نیز به ارزش 5/59 ‪ ‬میلیون دلار امسال به خارج از کشور صادر شده که از نظر ارزش و مقدار نسبت به مدت مشابه پارسال به ترتیب 7/16 و 8/15‪ ‬درصد افزایش دارد.