آغاز مرحله پایانی عملیات اجرایی طرح توسعه پتروشیمی اراک

به گزارش مهر به نقل از روابط عمومی پتروشیمی اراک با اتمام عملیات اجرایی طرح توسعه پتروشیمی اراک در مهرماه امسال، ظرفیت تولیدی پتروشیمی با ۲۵درصد افزایش به یک میلیون و ۶۴۹هزار تن در سال می رسد.
تولیدات این مجتمع شامل الفیتها، بنزین پیرولیز، پلیاتیلن سبک خطی، پلی اتیلن سنگین، پلی پروپیلن، پلی بوتادین، اسیداستیک، ونیل استات، اکسیداتیلن، اتیلن گلایکولها، اتانول آمین، اتوکسیلاتها، پارافین و دواتیل هگزانول است.
محصولات این مجتمع علاوه بر صادرات، مواد اولیه پلاستیکی و مواد شیمیایی واحدهای تولیدی داخل را تامین می کند.
در سه ماه اول امسال ۳۳۵هزار و ۶۹۱تن انواع محصولات میانی و نهایی در مجتمع پتروشیمی اراک تولید شده که ۱۰۴هزار تن آنها به ارزش یکهزار و چهار میلیارد ریال در بازارهای داخل به فروش رسیده که از نظر ارزش 5/13 درصد نسبت به مدت مشابه قبل آن رشد دارد.
۶۴هزار و ۲۵۵تن از تولیدات این مجتمع نیز به ارزش 5/59 میلیون دلار امسال به خارج از کشور صادر شده که از نظر ارزش و مقدار نسبت به مدت مشابه پارسال به ترتیب 7/16 و 8/15 درصد افزایش دارد.
شرکت پتروشیمی اراک واقع در کیلومتر ۲۲غرب این شهر در مساحتی بالغ بر ۵۲۳هکتار، فعالیت خود را از سال ۱۳۷۲آغاز کرده است.
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