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۷ مرداد ۱۳۸۶، ۱۴:۳۲

دانش آموزان "پلیس یار محیط زیست شهری " می‌شوند

دانش آموزان "پلیس یار محیط زیست شهری " می‌شوند

کارشناس مسئول بهداشت و تغذیه مدارس شهر تهران از اجرای برنامه های "پلیس یار محیط زیست شهری " در میان دانش آموزان پایه های سوم تا پنجم دبستان در سال تحصیلی 87-86 خبر داد .

مهناز تسلیمی در گفتگو با خبرنگار مهر ادامه داد : این برنامه با همکاری ستاد محیط زیست شهرداری تهران انجام خواهد شد .

وی تاکید کرد : برنامه مذکور با رویکرد آموزش مهارتهای زیست محیطی به دانش آموزان هم سال و انتقال آن به خانواده ها و جامعه انجام می شود .

تسلیمی افزود : دانش آموزان پایه های ابتدایی در چهارگروه ، فضای سبز، زمین پاک ، بازیافت و انرژی  مهارتهای پلیس یار محیط زیست شهری را آموزش می بینند.  

کارشناس مسئول بهداشت و تغذیه مدارس شهرتهران تصریح کرد : مجریان این برنامه به شکل تصادفی از 10 مدرسه شهر تهران انتخاب شده و طی آموزش های کارگاهی مهارتها را به دیگران نیز درس می دهند.

وی گفت : به این ترتیب دانش آموزان فعال در مدارس مختلف جذب این گروه های آموزشی خواهند شد.

کد مطلب 525691

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