اعتبارات تملک دارایی اردبیل بیش از ۶۷ میلیارد تومان است

حجتالاسلام سید کاظم موسوی در گفتوگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: با رشد ۲۷ درصدی این اعتبارات در سال جاری افزایش یافته و انتظار میرود با اولویت طرحها و پروژههای نیمهتمام و همچنین بخش آب، راه روستایی و طرحهای هادی این منابع صرف کارهای زیربنایی شود.
وی تصریح کرد: در سال جاری و از محل اعتبارات ملی تلاش کردیم تا بیش از ۳۰ میلیارد تومان برای تکمیل شبکه فاضلاب نمین اختصاص پیدا کند که ۱۳ میلیارد تومان منابع تاکنون به آب و فاضلاب استان تخصیص پیدا کرده است.
نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی به پیگیریهای ملی برای تأمین اعتبار با هدف تکمیل پروژههای نیمهتمام اشاره کرد و گفت: اخیراً برای آب و فاضلاب روستایی ۴۰ میلیارد تومان منابع مصوب شده تا با تزریق این منابع مجتمعهای آبرسانی در روستاها تکمیل شود.
موسوی به اجرای طرحهای هادی در مناطق مختلف روستایی و بخشها اشاره کرد و افزود: در این زمینه با همکاری فرمانداران و بخشداران در اردبیل، نیر، نمین و سرعین سعی بر این است تا طرحهای در حال اجرا به سرعت تسهیل و منابع مورد نیاز آنها پرداخت شود.
وی همچنین به پروژه گردشگری پل معلق شیشهای در هیر اشاره کرد و ادامه داد: مسیر دسترسی به این طرح گردشگری وضعیت مناسبی ندارد و اداره کل راه و شهرسازی و میراث فرهنگی موظفند با تأمین اعتبار هر چه سریعتر این مسیر ارتباطی را آسفالت کرده و تردد راحت گردشگران و اهالی را به این منطقه گردشگری فراهم کنند.
نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: با هماهنگی مجلس و دولت آینده سعی خواهیم کرد تا از بیشترین منابع در مسیر توسعه استان استفاده کنیم و قطعاً دولت رئیسی توجه جدی به استانهای محروم همچون اردبیل خواهد داشت.
نظر شما