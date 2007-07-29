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۷ مرداد ۱۳۸۶، ۱۸:۵۶

دوره بین المللی آموزش بازرسی اولتراسونیک (UT )

مشهد - خبرگزاری مهر: دوره تخصصی آزمون های غیر مخرب بازرسی جوش به روش اولتراسونیک (UT) با گواهینامه بین المللی (level 1&2 (ASNT توسط پارک علم و فناوری خراسان در مشهد برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، این دوره های آموزشی به منظور ترویج و ارتقاء سطح بازرسی های جوش به خصوص در سازه ها و اسکلت های ساختمانی و همچنین بالا رفتن ضریب ایمنی ساختمان ها با همکاری شرکت آریا صنعت سناباد از شرکت های مستقر در مرکز رشد جامع پارک علم و فناوری خراسان در تاریخ 8 مرداد ماه سال جاری در محل این پارک برگزار خواهد شد.

تخفیف ویژه برای دانشجویان و کارکنان دولت، هزینه پایین دوره ها نسبت به سایر مراکز و همچنین ارائه گواهینامه بین المللی از مراجع ذی صلاح و معتبر در دنیا از جمله مهم ترین مزایای این دوره ها محسوب می شود.

علاقه مندان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با روابط عمومی پارک علم و فناوری خراسان یا شماره تلفن 5003491-0511 تماس حاصل فرمایند.

پارک علم و فناوری خراسان به منظور حمایت از شرکت های فناور نوپا در اسفند ماه سال 81 تاسیس شده که هم اکنون حدود 80 شرکت نوآور در مراکز رشد جامع و ICT آن مستقر هستند.

کد مطلب 525694

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