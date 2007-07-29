  1. دانشگاه و فناوری
  2. فناوری های نوین
۷ مرداد ۱۳۸۶، ۱۴:۳۴

مبل با احساس ساخته شد

مبل با احساس ساخته شد

محققان ژاپنی مبل هوشمندی را ساخته اند که احساس نشستن فرد را با تغییر رنگ خود اعلام کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، این مبل جدید که Fuwapica نام دارد تا دو سال دیگر در فروشگاهها، فرودگاهها موزه ها مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

در ساخت این مبل از فناوری ها نوین برای تعمیق احساسات کاربر در فضایی که در آن حضور دارد استفاده شده است.

ایچی کانایا، از اساتید برجسته دانشگاه اوزاکا گفت: هدف ما این است تا بشر مدرن به یاد داشته باشد که همواره تعاملی میان مبلمان و انسان وجود دارد.

بر اساس گزارش کانال دیسکاوری، تیم تحقیقاتی دانشگاه اوزاکا در این نوآوری در حقیقت میزگردی را طراحی و ساخته که به یک رایانه و صفحه نمایشگر LCD و چهار مبل راحتی مملو از هوا مجهز است.

مبلمان و میز گرد از طریق سیگنالهای بی سیم به یکدیگر متصل هستند و حسگرهای رنگی در میز اشیاء مورد نظر را اسکن کرده تا ظاهر آنها را تشخیص دهند و در ادامه رایانه یاد شده سیگنالهایی را به مبلمان ارسال می کند تا برای شیء رنگی خاص انتخاب شود.

کد مطلب 525696

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها