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۲۷ دی ۱۳۸۲، ۱۱:۳۳

مرحله دوم مسابقات انتخابي تيم ملي كشتي آزاد

21 كشتي گير جواز حضور در جام تختي را گرفتند

مرحله دوم مسابقات كشتي آزاد انتخابي تيم ملي شب گذشته به پايان رسيد و 21 كشتي گير برتر جواز حضور در جام جهان پهلوان تختي را به دست آوردند.

به گزارش خبرنگار " مهر" در اين رقابت ها 207 كشتي گير از سراسر ايران حضور داشتند كه در سالن امام خميني  شهر كرمانشاه براي راهيابي به جام تختي به رقابت با يكديگر پرداختند.
كشتي گيران برتر وزن هاي هفت گانه اين رقابت ها به شرح زير مي باشند:
55 كيلوگرم : حميد رودباري از تهران - مجيد خرمن نيز از قزوين - تقي داداشي از مازندران
60 كيلوگرم: مهدي حسين رضايي از تهران - حميد مجد نژاد از مازندران - بيژن چنگيزي از قزوين
66 كيلوگرم: رامين قرباني از مازندران - قاسم تركمان از مركزي - محمد باقرپوراز مازندران
74 كيلوگرم: مهدي صادق نژاد از مازندران - سعيد واگذاري از مازندران - جلال لطيفي از همدان
84 كيلوگرم: رسول پيرمحمدي از كرمانشاه - سعيد ابراهيمي از همدان - مجتبي بختياري از تهران
96 كيلوگرم: حميد سيفي از تهران - مهران عاطفي از كرمانشاه - جعفر دليري از كرمانشاه
120 كيلوگرم: اشكان ازلي فر از كرمانشاه - ياسر نورزايي از تهران - عليرضا قرايي از تهران .

کد مطلب 52570

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