هفت موزه صنایع دستی در خراسان شمالی گشایش می یابد

علی کاظمی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: طرح محتوایی و مطالعاتی سه موزه شهرستان های جاجرم، آئینه خانه مفخم و عمارت مفخم بجنورد تهیه و به سازمان مرکزی در تهران ارسال شده است.

وی ادامه داد: طرح های مطالعاتی شهرستان های شیروان، فاروج، اسفراین و مانه و سملقان نیز با همکاری ادارات شهرستان ها در دست تهیه است.

کاظمی توضیح داد: طرح های مذکور بر اساس شاخص هایی که معرف فرهنگ آن شهرستان است آماده و بر همان اساس موزه ها شکل خواهد گرفت.

وی با اشاره به اینکه تاکنون شش میلیارد ریال اعتبار برای راه اندازی موزه های مذکور جذب شده خاطرنشان کرد: برای راه اندازی این موزه ها، کمک مردم با اهدای اشیاء قدیمی و عتیقه ایی که در منازل نگه داری می کنند، ضرورت دارد.

کاظمی یادآور شد: با اهدای اشیای قدیمی و تاریخی به موزه ها، فرهنگ اهدای توسعه پیدا کرده و اشیا اهدائی به نام همان شخص در محل موزه نگهداری می شود.

کاظمی در مورد موزه جاجرم توضیح داد: موزه جاجرم براساس موزه مردم شناسی، قومیت های موجود در شهرستان، البسه محلی،, موسیقی، مراسم ها، صنایع دستی و ...تجهیز خواهد شد.