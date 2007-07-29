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۷ مرداد ۱۳۸۶، ۱۶:۵۳

هفت موزه صنایع دستی در خراسان شمالی گشایش می یابد

هفت موزه صنایع دستی در خراسان شمالی گشایش می یابد

بجنورد - خبرگزاری مهر: معاون میراث فرهنگی و گردشگری خراسان شمالی گفت: تا پایان امسال هفت موزه شهرستانی صنایع دستی در استان راه اندازی خواهد شد.

علی کاظمی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: طرح محتوایی و مطالعاتی سه موزه شهرستان های جاجرم، آئینه خانه مفخم و عمارت مفخم  بجنورد تهیه و به سازمان مرکزی در تهران ارسال شده است.

 

وی ادامه داد: طرح های مطالعاتی شهرستان های شیروان، فاروج، اسفراین و مانه و سملقان نیز با همکاری ادارات شهرستان ها در دست تهیه است.

 

کاظمی توضیح داد: طرح های مذکور بر اساس شاخص هایی که معرف فرهنگ آن شهرستان است آماده و بر همان اساس موزه ها شکل خواهد گرفت.

 

وی با اشاره به اینکه تاکنون شش میلیارد ریال اعتبار برای راه اندازی موزه های مذکور جذب شده خاطرنشان کرد: برای راه اندازی این موزه ها، کمک مردم با اهدای اشیاء قدیمی و عتیقه ایی که در منازل نگه داری می کنند، ضرورت دارد.

 

کاظمی یادآور شد: با اهدای اشیای قدیمی و تاریخی به موزه ها، فرهنگ اهدای توسعه پیدا کرده و اشیا اهدائی به نام همان شخص در محل موزه نگهداری می شود.

 

کاظمی در مورد موزه جاجرم توضیح داد: موزه جاجرم براساس موزه مردم شناسی، قومیت های موجود در شهرستان، البسه محلی،, موسیقی، مراسم ها، صنایع دستی و ...تجهیز خواهد شد.

کد مطلب 525702

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