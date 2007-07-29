انتقاد سازمان کنفرانس اسلامی از اظهارات دبیر کل سازمان ملل متحد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع اینترنتی، بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد پس از متهم کردن کشورهای اسلامی در شورای حقوق بشر وابسته به سازمان ملل از سوی کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی با انتقاد بسیار شدیدی رو به رو شد.

وی با تجاهل نسبت به هتک حرمت اسرائیل به مسجدالاقصی و قدس، نقض حقوق بشر را از سوی کشورهای اسلامی در ارتباط با صهیونیستها یادآور شد.

پاکستان که ریاست سازمان کنفرانس اسلامی را به عهده داشت، اعلام کرد: این تصریحات خشم 57 کشور عضو سازمان کنفرانس اسلامی را بر انگیخته است. شورای حقوق بشر 49 عضو دارد و کشورهای اسلامی عضو باید روابط خود را با بان کی مون تنظیم کنند.

بان کی مون در جلسه شورای حقوق بشر با بیان اینکه این شورای غیر دولتی با نظارت سازمان ملل متحد در ژنو فعالیت می کند، اظهار داشت: کشورهای اسلامی با مخالفت در مقابل صهیونیستها، تنها بر موضوعات مرتبط با فلسطین متمرکز شده اند و از هتک حرمت های دیگر و نقض حقوق بشر اظهار تجاهل می کنند.

مسئولان مصری درباره اظهارات دبیرکل سازمان ملل متحد یاد آور شدند: سعی خواهیم کرد تا تصریحات بان کی مون را بررسی کنیم تا درباره آنچه که اظهار کرده است، توضیح دهد.