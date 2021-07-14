استمرار خشکسالی در اصفهان تا نیمه اول پاییز ۱۴۰۰

نوید حاجی بابایی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه بارش‌های پاییز امسال دیرهنگام خواهد بود، اظهار داشت: این وضعیت سبب استمرار دوره خشکسالی و کم آبی ای خواهد شد که از ابتدای سال زراعی کنونی (مهر ۱۳۹۹- شهریور ۱۴۰۰) استان را در بر گرفته است و این وضعیت پاییز پیش رو نیز ادامه دار و طولانی خواهد بود.

وی با بیان اینکه خشکی، کم آبی و تنش آبی استان دستکم تا نیمه اول پاییز ۱۴۰۰ ادامه خواهد داشت، فزود: این شرایط، تشدید خشکسالی از نوع هواشناسی را به دنبال دارد اما هنوز درباره شدت آن نمی‌توان اظهار نظری داشت، آنچه از هم اکنون قابل پیش‌بینی است این است که بارش‌های پاییزی دیرهنگام خواهد بود و از نیمه دوم پاییز بارندگی‌های مؤثر رخ خواهد داد.

تابستانی گرم‌تر از معمول خواهیم داشت

معاون توسعه و پیش بینی اداره کل هواشناسی استان اصفهان با اشاره به اینکه سال جاری تاکنون تابستان گرمی را پشت سر گذاشتیم، ابراز داشت: این روند تا پایان تابستان نیز ادامه دار خواهد بود و مناطق غربی استان از جمله شهرستان‌های خوانسار، گلپایگان، داران و فریدونشهر و نیمه شمالی به ویژه اردستان، نطنز کاشان و نواحی مرکزی اصفهان بیشترین افزایش دما را نسبت به میانگین دمایی نرمال خواهند داشت.

حاجی بابایی خاطرنشان کرد: دمای مناطق نامبرده تا پایان مردادماه بین ۲ تا سه درجه سانتیگراد فراتر از نرمال خواهد بود؛ برای مثال دمای کلانشهر اصفهان در این فصل از سال به ۳۹ درجه سانتیگراد می‌رسید اما امسال در این روزها دمای ۴۱ و ۴۲ درجه سانتیگراد را تجربه می‌کند.

وی با بیان اینکه وضعیت دمایی مناطق شرقی در این مدت نرمال پیش‌بینی می‌شود، اظهار داشت: در مجموع تابستانی گرم‌تر از معمول خواهیم داشت که سبب افزایش میزان تبخیر و مصرف آب و برق بیشتر از حد معمول خواهد شد.

معاون توسعه و پیش بینی اداره کل هواشناسی استان اصفهان همچنین به وضعیت گرد و غبار روزهای اخیر اشاره و خاطرنشان کرد: پدیده باد و گرد و خاک را همه ساله در تابستان به ویژه در ماه‌های خرداد، تیر و مرداد شاهد هستیم که به طور عمده نواحی شرق، شمال استان را در برمی گیرد اما امسال سالی کم بارش و کم آب بوده و متأسفانه شدت خشکسالی در سطح استان به ویژه در مناطق شرقی استان افزایش یافته است و همین امر سبب افزایش روزهای غبارآلود در اصفهان در تابستان امسال شده است.

روزهای غبارآلود بیشتری در پیش است

حاجی بابایی با بیان اینکه پدیده گرد و خاک در اصفهان تا پایان مردادماه ادامه دارد و تعداد روزهای غبارآلود افزایش خواهد یافت، گفت: خوشبختانه امسال شدت وزش باد کمتر بوده که از این رو شرایط خیزش گرد و خاک بحرانی را تاکنون نداشتیم اما تعداد روزهای غبار آلود این خطه از حد معمول بیشتر شده است.

وی اضافه کرد: شرایط شرایط باد و گردوخاک تا پایان هفته جاری - ۲۶ تیر- در مناطق شرق، شمال و قسمت‌های مرکزی ادامه دارد که غبارآلودگی در این مناطق ایجاد می‌کند اما شرایط بحرانی گرد و خاک در این مدت انتظار نمی‌رود.

گردوغبار عامل اصلی آلودگی هوای اصفهان در تابستان

معاون توسعه و پیش بینی اداره کل هواشناسی استان اصفهان افزود: شهرستان‌های اردستان، نائین، شهرهای شرق اصفهان و بخش‌های مرکزی استان این هفته بیشتر درگیر گرد و غبار، کاهش دید و افزایش شاخص آلودگی هوا خواهد بود و وضعیت کیفی این مناطق ناسالم برای گروه‌های حساس (کودکان کمتر از پنج سال، سالمندان و بیماران قلبی و ریوی) پیش‌بینی می‌شود اگر چه شاخص‌های کیفی هوا در برخی ساعات به ویژه صبح‌ها ممکن است موقت افزایش یابد.

حاجی بابایی ابراز داشت: پدیده گردوخاک و ریزگردها به واسطه تغییر جهت بادهای شرقی- غربی در فصل تابستان علت اصلی آلودگی آلودگی هوا است اگرچه عوامل مختلف نیز بر تشدید آلودگی این کلانشهر بی تأثیر نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، میانگین بارشی استان اصفهان از ابتدای سال زراعی (مهر ۱۳۹۹) تاکنون ۱۲۸ میلی متر بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۸ درصد و در مقایسه با بلند مدت ۳۵ درصد کاهش نشان می‌دهد.

میانگین بارندگی متوسط یک سال زراعی کامل استان اصفهان برابر ۱۹۹.۴۹ میلیمتر است. همچنین براساس آمارها سال جاری ۹۲ درصد مساحت استان اصفهان درگیر خشکسالی کم تا شدید است.