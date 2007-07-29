ته وز بزودی به منچستریونایتد می پیوندد

به گزارش خبرگزاری مهر، تا پیش از این به نظر می رسید مهاجم تیم ملی آرژانتین نتواند در فصل 08-2007 به قهرمان 9 دوره رقابت های لیگ برتر بپیوندد اما کیا جورابچیان مدیر برنامه این بازیکن از حضور قریب الوقوع موکلش در اولدترافورد خبر داد.

بر پایه این گزارش، فیفا پیش از این پس از ناکامی در حل مشکل انتقال این بازیکن به تیم فوتبال منچستریونایتد، پرونده این انتقال را به دادگاه بین المللی ورزش(CAS) ارجاع داده بود اما جورابچیان گفت این مشکل ظرف روزهای آتی حل خواهد شد.

جورابچیان گفت: ظرف هفته آتی امکان حضور ته وز در منچستریونایتد فراهم می شود.