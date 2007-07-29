دو باند بزرگ کیف قاپی در ارومیه متلاشی شد

به گزارش خبرنگار مهر از ارومیه ، سرهنگ علی رضا فیضی زاده ظهر امروز در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی افزود: در راستای اجرای طرح ارتقای اجتماعی ومبارزه با جرایم خشن هفته گذشته پنج نفر از سارقان سابقه دار که در شهرستان ارومیه در قالب دو باند اقدام به کیف قاپی می کردند توسط ماموران شناسایی و دستگیر شدند.

وی ادامه داد: اعضای سه نفره یکی از این باندها به 25 فقره و باند دوم به 13 فقره کیف قاپی در طول چهار ماهه گذشته اعتراف کرده اند.

فیضی زاده با هشدار به مردم به خصوص زنان در شهرستان ارومیه یادآورشد: این افراد علاوه بر سرقت وجه نقد و زیورآلات قیمتی، مدارک موجود کیف ها را جعل و استفاده می کردند که در این زمینه لازم است مردم کوچکترین مورد کیف قاپی را به پلیس اطلاع دهند.

سرهنگ فیضی زاده با بیان اینکه این دو پرونده در حال رسیدگی است افزود: از اعضای این باندها مقداری طلاجات، تلفن همراه و بیش از ده میلیارد ریال وجه نقد کشف و ضبط شده است.

وی در ادامه از کشف 26 فقره قتل در استان خبرداد و گفت: در طول سال جاری 30 فقره قتل رخ داده است که علت عمده آنها اختلافات خانوادگی ومنازعات شخصی بوده و به وسیله چاقو رخ داده است.

رئیس پلیس آگاهی استان همچنین از رشد 60درصدی کشفیات کالای قاچاق نسبت به شاخص کشوری ناجا در چهار ماهه گذشته خبرداد و گفت: در این راستا پنج هزار و143فقره عملیات منجر به کشف در استان اجرا و طی آن 438 قبضه انواع سلاح، یک میلیون و530 هزار باکس سیگار، 10 هزار و 242 دستگاه ریسور ماهواره و دو میلیون و100 هزارلیتر مواد سوختی کشف و ضبط و 765 نفر در این زمینه دستگیر شدند.