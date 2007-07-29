شبکه برق جنوب استان کرمان فرسوده است

فرماندار کهنوج در گفتگو با مهر اظهار داشت : به علت خاموشی مکرر و افت ولتاژ برق، اتمام کاراجرایی و عملیاتی نیروگاه هزار مگاواتی تولید برق در سال جاری اجتناب ناپذیر است به طوری که با ایجاد این نیروگاه معضلات ولتاژ برق در جنوب ظرف دو سال آینده برطرف خواهد شد .

حسین مسلمی درباره اقدامات صورت گرفته جهت رفع مشکلات برق شهرستان کهنوج اعلام کرد : بیش از 16 میلیارد تومان در جنوب استان کرمان برای بهینه سازی برق و اصلاح ضریب قدرت صرف شده است .

وی تزریق دو شبکه ترانسفورماتور از 80 مگا وات به 160 مگاوات و همچنین تزریق و ایجاد توربوژنراتور 25 مگاوات و در مجموع 40 مگاوات در شبکه برق جنوب را از اقدامات صورت گرفته دانست .

مسلمی ضمن اشاره به اینکه دستگاه های شبکه بر ق رسانی فرسوده شده و جوابگوی نیاز مردم نیست گفت به لحاظ گرمای شدید جنوب استان کرمان و فرهنگ استفاده از کولرهای گازی که مصرف زیادی دارند حتی در مناطق کپر نشین، استفاده نابجا از برق بسیار گسترش یافته است .

وی با تاکید بر اینکه مصرف برق در کشور و حتی در بعضی از نقاط جهان سالانه 20 در صد است،عنوان کرد: در شهرستان های جنوبی و به خصوص کهنوج افزایش مصرف در سال به 40 درصد می رسد که دولت را با مشکلاتی روبرو کرده است .

این مسئول اظهار داشت: به لحاظ وسعت زیاد منطقه و پراکندگی آبادی ها و ییلاق و قشلاق مرم بستر مناسبی را برای سرقت سیم های برق و ادوات دیگر فراهم شده است .

فرماندار شهستان کهنوج یادآور شد: با پیگیری های مجدانه مسئولان شهرستان و فرماندهی نیروی انتظامی تعدادی از شبکه های سرقت سیم برق شناسایی شده و با آنان برخورد جدی صورت گرفته است.

مسلمی همکاری مردم و نقش صدا و سیما در آگاه سازی شهروندان و همچنین برخورد جدی مقامات قضایی را از عوامل فرهنگ سازی و استفاده صحیح از برق در مناطق جنوبی دانست .