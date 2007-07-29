فرهنگیان نقش مهمی در نهادینه کردن فرهنگ بسیج در جامعه دارند

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، معاون هماهنگ ‌کننده سپاه منطقه مرکزی پیش از ظهر امروز در پنجمین دوره طرح ولایت بسیج فرهنگیان سپاه منطقه مرکزی درمرکز تربیت معلم شهید باهنر اراک گفت: امروز کشور برای پیشرفت سریع و توسعه پایدار نیازمند توجه و نهادینه کردن تفکر بسیجی در کشور است.

سرهنگ پاسدارمحسن گلشن زاده افزود: امروز دشمن برای ضربه زدن به فرهنگ معنوی جامعه همه امکانات خود را به کار گرفته بنابراین ما نیز برای ناکامی دشمن باید مانند دوران دفاع مقدس بسیجی عمل کنیم.

احمدعلی حاج کریم رئیس سازمان آموزش و پرورش استان مرکزی نیز در این مراسم درباره ولایت پذیری، تولید علم و بومی‌ سازی علمی و نقش بسیج به ویژه بسیج فرهنگیان در جهانی شدن سخنرانی کرد.‬



در این دوره ‪ ۳۰۰‬خواهر و برادر فرهنگی بسیجی طی پنج روز آموزش‌ های لازم را در زمینه‌ های دین شناسی، جوان شناسی، ولایت فقیه، بصیرت سیاسی، احکام و قرآن را فرا می ‌گیرند.