حجاب در ایران از حقیقت و اصل خود دور شده است

حجت الاسلام علی احمدزاده در گفتگو با مهر، با اشاره به جهان‌شمولی عفاف و حجاب گفت: در تمامی جوامع حجاب وجود داشته و دارد ولی با گذشت زمان تغییراتی در شکل آن به وجود آمده است.

استاد حوزه افزود: اگر به اسناد تاریخی مراجعه کنیم، در ایران باستان هم حجاب را برای زنان می‌بینیم که البته بعد از ورود اسلام به ایران مسئله حجاب به تکامل رسید و با توجه به اسناد تاریخی موجود و شواهدی که در دسترس ما هست می‌توانیم شکل و نوع حجاب را در گذشته ببینیم.

وی تصریح کرد: همچنین با نگاهی به قرآن می‌توان فهمید که حجاب ذاتاً در فطرت انسان وجود داشته و آن را زینت معرفی کرده است.

حجت الاسلام علی احمدزاده تاکید کرد: با توجه به تمامی این موارد حجاب موضوعی نیست که برای امروز و دیروز ما باشد بلکه از ابتدای خلقت بشر وجود داشته و با وجود تمامی این اسناد، حجاب در ایران از حقیقت و اصل خود دور شده و عوامل متعددی باعث بروز این اتفاقات است.

استاد حوزه عوامل کمرنگ شدن و تغییر شکل حجاب را نداشتن اطلاعات درست درباره آن و مهم‌ترین دلیل از بین رفتن ظاهر صحیح حجاب را ترویج گسترده فرهنگ غرب در ایران اسلامی دانست.

وی گفت: امروزه با دسترسی همگانی به رسانه‌های اجتماعی تغییراتی در شکل فرهنگ خانواده ایرانی به وجود آمده است که متأسفانه در مسئله حجاب نیز این تغییرات قابل مشاهده است.

حجت الاسلام علی احمدزاده در پایان بیان کرد: البته بی برنامگی نهادها برای تربیت و انتقال اطلاعات درست به شکلی صحیح هم از موارد مهم کمک به وضع موجود است.