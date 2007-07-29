تشدید تدابیر امنیتی در عراق در آستانه بازی این کشور با عربستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، پلیس امنیتی عراق از منع عبور و مرور وسایل نقلیه از ساعت 16 امروز تا 6 صبح فردا خبر داد.

قاسم عطا سخنگوی رسمی طرح امنیتی بغداد در این رابطه گفت : این تصمیم به منظور جلوگیری از وقوع عملیات تروریستی در صورت پیروزی تیم فوتبال عراق بر عربستان سعودی در چارچوب بازی فینال جام ملتهای آسیا اتخاذ شده است.

پلیس امنیتی عراق همچنین تیراندازی با هدف ابراز خوشحالی از پیروزی تیم فوتبال عراق را منع کرده است.

گفتنی است عراقی ها عادت دارند پس از پیروزی کشورشان در مسابقات ورزشی، تیرهوایی شلیک کنند.

شماری زیادی از مردم عراق به ویژه جوانان از قشرها و مذاهب مختلف هفته گذشته به دنبال صعود تیم ملی فوتبال کشورشان به دیدار نهایی جام ملت های آسیا به خیابان ها ریختند و به شادی پرداختند، اما تروریست ها، این شادی را با منفجر کردن دو خودروی بمب گذاری در میان آنها به عزا تبدیل کردند.

در این حادثه تروریستی که در بغداد رخ داد 50 عراقی کشته و 90 تن دیگر مجروح شدند.

در این حادثه همچنین یک افسر پلیس عراق کشته و 18 خودرو منهدم شد.

