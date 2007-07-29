  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۷ مرداد ۱۳۸۶، ۱۴:۳۷

باغ بوتانیک در دانشگاه تبریز احداث شد

باغ بوتانیک در دانشگاه تبریز احداث شد

باغ بوتانیک (باغ گیاهشناسی) دانشگاه تبریز با انواع درختان در داخل سایت این دانشگاه احداث شده است و با کشت گلها و گیاهان مناطق و کشورهای مختلف به یک کارگاه آموزشی تخصصی برای دانشجویان کشاورزی تبدیل می شود.

دکتر محمد حسین سرورالدین رئیس دانشگاه تبریز در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این خبر گفت: دانشگاه تبریز با سه دانشکده فلاحت، طب و علوم در 60 سال پیش تاسیس شد، بنابراین دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز دارای سابقه ای بالغ بر 60 سال است و اکنون با 10 گروه آموزشی به عنوان قطب علمی در کشور یکی از قوی ترین دانشکده های کشاورزی است.

وی افزود : قوی بودن دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز و اینکه 14 هکتار باغ با درختان میوه در داخل سایت دانشگاه موجود است با تلاش هایی که از سوی هیئت علمی دانشکده کشاورزی صورت گرفت تصمیم بر احیای این باغ و احداث باغ بوتانیک گرفته شد.

رئیس دانشگاه تبریز یادآور شد: باغ دانشگاه تبریز با آب قنات آبیاری می شد اما طی سالهای گذشته به دلیل رها شدن آب قنات، از بین رفته و خشک شده بود. مشکل آبرسانی با تلاش های اعضای هیئت علمی دانشکده کشاورزی رفع شد و تصمیم بر این شد که این باغ به صورت باغ پارک استفاده شود.

به گزارش مهر، اولین باغ بوتانیک (باغ گیاهشناسی) که شامل انواع گلها و گیاهان است در پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران تاسیس شده است که سه سال گذشته با گذشت چند دهه از شکل گیری این باغ، نام شهید استاد وزوایی استاد فقید گروه باغبانی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران بر آن نهاده شده است.

کد مطلب 525723

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها