باغ بوتانیک در دانشگاه تبریز احداث شد

دکتر محمد حسین سرورالدین رئیس دانشگاه تبریز در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این خبر گفت: دانشگاه تبریز با سه دانشکده فلاحت، طب و علوم در 60 سال پیش تاسیس شد، بنابراین دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز دارای سابقه ای بالغ بر 60 سال است و اکنون با 10 گروه آموزشی به عنوان قطب علمی در کشور یکی از قوی ترین دانشکده های کشاورزی است.

وی افزود : قوی بودن دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز و اینکه 14 هکتار باغ با درختان میوه در داخل سایت دانشگاه موجود است با تلاش هایی که از سوی هیئت علمی دانشکده کشاورزی صورت گرفت تصمیم بر احیای این باغ و احداث باغ بوتانیک گرفته شد.

رئیس دانشگاه تبریز یادآور شد: باغ دانشگاه تبریز با آب قنات آبیاری می شد اما طی سالهای گذشته به دلیل رها شدن آب قنات، از بین رفته و خشک شده بود. مشکل آبرسانی با تلاش های اعضای هیئت علمی دانشکده کشاورزی رفع شد و تصمیم بر این شد که این باغ به صورت باغ پارک استفاده شود.

به گزارش مهر، اولین باغ بوتانیک (باغ گیاهشناسی) که شامل انواع گلها و گیاهان است در پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران تاسیس شده است که سه سال گذشته با گذشت چند دهه از شکل گیری این باغ، نام شهید استاد وزوایی استاد فقید گروه باغبانی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران بر آن نهاده شده است.