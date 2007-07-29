نخستین کتابخانه الکترونیک کتب دانشگاهی در کشور گشایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، این کتابخانه با قابلیت جستجوی کلمه به کلمه و ترکیبی در بیش از 4 هزار صفحه متون آموزشی و تخصصی پزشکی توسط مجموعه اساتید و دانشجویان برگزیده دانشگاه علوم پزشکی تهران راه اندازی شد.

کتابخانه الکترونیک دانشگاه علوم پزشکی تهران در برگیرنده کتاب های آموزشی (Text book) این دانشگاه است توسط اساتید دانشگاه علوم پزشکی تهران تألیف شده است. از میان کتب تألیفی اساتید دانشگاه علوم پزشکی تهران هم اکنون 8 کتاب در این سامانه وجود دارد که تا آغاز سال تحصیلی جاری این تعداد به 2 برابر افزایش می یابد.

همچنین با راه اندازی سیستم خرید آن لاین کتاب های این مجموعه، دسترسی به کتاب های مورد نیاز دانشجویان سهل تر می شود.

دانشجویان می توانند با ثبت نام رایگان در این سامانه الکترونیکی، علاوه بر دسترسی به کتاب های آموزشی از دیگر مزایای این کتابخانه استفاده کنند.