کتاب "میراث ماندگار دانشمندان، متفکران و هنرمندان مسلمان" منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع اینترنتی، در عصری که ارتباط میان اسلام و غرب به واسطه عدم اعتماد و درک متقابل تعریف می‌شود، غیر مسلمانان فراموش کردند که تمدن اسلامی طی قرون متمادی عمل غبطه خوردن جهانیان محسوب می‌شد.

خواندن کتاب "تاریخ گمشده" برای مخاطبانی که به دنبال درک مسلمانان اولیه در فرآیند تأثیر گذاشتن بر جامعه مدرن هستند ضروری به نظر می رسد چرا که این اثر جای خالی را در این عرصه پر کرده است.

نویسنده این اثر که سابقاً به عنوان دیپلمات فعالیت می کرده است با تجارب گسترده در جهان اسلام زاویه دیدی تازه ای به گذشته اسلام و تأثیرات آن در جهان مدرن پرداخته است.