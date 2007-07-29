حمایت دولت از صنعت نساجی باید افزایش یابد

مدیرعامل کارخانجات کبیرریس فرمهین اراک درگفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: وجود تعرفه های سنگین گمرکی برای واردات مواد اولیه مورد نیاز برای تولید نخ و کیسه به کشور و ارزان بودن تعرفه ورود نخ به کشور سبب اشباع بازار از این محصول و در نتیجه کاهش میزان فروش محصولات تولیدی در داخل شده که این امر موجب دامن زدن به کلاهبرداری در این صنعت شده است.
محمد باقر کبیری خاطرنشان کرد: در صورتی که این رویه اصلاح شود، تولید کنندگان داخلی قادر خواهند بود بدون نیاز به چانه زنی برای فروش محصول خود، کالایی تولید کنند که از نظر کیفیت و قیمت بتواند خریدار را راضی به خرید تولید داخل کند.
وی یادآور شد: افزایش راندمان تولید، کاهش قیمت، ارتقای کیفیت محصول تولیدی و استفاده از تکنولوژی روز و مواد اولیه مرغوب می تواند این صنعت را از خطرات مختلف ایمن سازد.
شرکت کبیر ریس شامل کارخانه های کبیر ریس، خورجین گستر، بافت فرمهین ، زربافت فراهان است و بزرگترین تولید کننده انواع نخ، ویسکوز، الیاف پلی پروپیلن ولمینت های دولایه در کشور محسوب می شود.
این کارخانجات در زمینی به مساحت 250 هزار متر مربع و80 هزار متر مربع زیربنا در شهرک صنعتی فرمهین در 260 کیلومتری تهران با سرمایه ای بالغ بر 640 میلیارد ریال احداث شده است که از این میزان 85 درصد آن از محل اعتبارات صندوق ذخیره ارزی تامین شده است.
هم اینک چهار هزار تن در این کارخانجات مشغول به فعالیت هستند.
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