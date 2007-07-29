حمایت دولت از صنعت نساجی باید افزایش یابد

مدیرعامل کارخانجات کبیرریس فرمهین اراک درگفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: وجود تعرفه های سنگین گمرکی برای واردات مواد اولیه مورد نیاز برای تولید نخ و کیسه به کشور و ارزان بودن تعرفه ورود نخ به کشور سبب اشباع بازار از این محصول و در نتیجه کاهش میزان فروش محصولات تولیدی در داخل شده که این امر موجب دامن زدن به کلاهبرداری در این صنعت شده است.



محمد باقر کبیری خاطرنشان کرد: در صورتی که این رویه اصلاح شود، تولید کنندگان داخلی قادر خواهند بود بدون نیاز به چانه زنی برای فروش محصول خود، کالایی تولید کنند که از نظر کیفیت و قیمت بتواند خریدار را راضی به خرید تولید داخل کند.



وی یادآور شد: افزایش راندمان تولید، کاهش قیمت، ارتقای کیفیت محصول تولیدی و استفاده از تکنولوژی روز و مواد اولیه مرغوب می تواند این صنعت را از خطرات مختلف ایمن سازد.

شرکت کبیر ریس شامل کارخانه های کبیر ریس، خورجین گستر، بافت فرمهین ، زربافت فراهان است و بزرگترین تولید کننده انواع نخ، ویسکوز، الیاف پلی پروپیلن ولمینت های دولایه در کشور محسوب می شود.